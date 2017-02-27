Додано: Сер 10 сер, 2022 14:36

Aps написав: Как-то слабо верится что имея возможность отказались платить проценты.

Все сильно мутно. Как-то слабо верится что имея возможность отказались платить проценты.Все сильно мутно.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............10.08.2022...........11.08.2022дата розрахунку..............09.08.2022............10.08.2022Євро.................................37,3804....................+0.35%Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксированКурс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0222).Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 106.20)Потихоньку сползаем.Вчера НБУ снова выкупал валюту на МБ. Чистая покупка составила около $27.5 млн. Также впервые за несколько недель инкассация превысила обналичку.Мутно. Но и особых причин не доверять информации НБУ у меня нет. Наличие решения правления легко проверяется при наличии доступа к документам, а быть уличенными во лжи вряд ли хочется. Это чревато исками от членов правления.Да и ситуация выглядит столь нелепо, что такое трудно придумать.Там были какие-то мотивы для таких действий, о которых нам не известно. Придумать собственную конспирологическую теорию у меня не получаетсяИсключить полностью попытку таким способом продать НБУ облигации нельзя, но экономического смысла в этом нет. Разве что банк вляпался в какой-то очень небольшой выпуск, и попытка продажи приведет к резкому обвалу. Очень маловероятно.