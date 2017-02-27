RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9841984298439844
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:36

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............10.08.2022...........11.08.2022
дата розрахунку..............09.08.2022............10.08.2022
Євро.................................37,3804.................37,5102...+0.35%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0257 (вчера 1.0222).

Индекс доллара DXY в 15-00 105.92 (вчера 106.20)
Потихоньку сползаем.

Вчера НБУ снова выкупал валюту на МБ. Чистая покупка составила около $27.5 млн. Также впервые за несколько недель инкассация превысила обналичку.

  Aps написав:Как-то слабо верится что имея возможность отказались платить проценты.
Все сильно мутно.

Мутно. Но и особых причин не доверять информации НБУ у меня нет. Наличие решения правления легко проверяется при наличии доступа к документам, а быть уличенными во лжи вряд ли хочется. Это чревато исками от членов правления.
Да и ситуация выглядит столь нелепо, что такое трудно придумать.
Там были какие-то мотивы для таких действий, о которых нам не известно. Придумать собственную конспирологическую теорию у меня не получается :)
Исключить полностью попытку таким способом продать НБУ облигации нельзя, но экономического смысла в этом нет. Разве что банк вляпался в какой-то очень небольшой выпуск, и попытка продажи приведет к резкому обвалу. Очень маловероятно.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6583
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5519 раз.
Подякували: 17095 раз.
 
Профіль
54
28
31
2
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:01

  Vadim_ написав:
  prodigy написав:
  Vadim_ написав:Днепр 39.20/40.20
40.30/40.80


у нас 39.70/40.10
40.00/40.50

у нас , это где такой город и в котором часу?
Постоянно меняется , на сейчас , ~ 39.70/40.50
40.55/41.10


Банки аналогично обменкам поднимают курс до 40+, видимо некоторые обменки явно мешали общей картине и забирали на себя клиентуру, их решили проредить.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 391
З нами з: 31.07.19
Подякував: 270 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:55

Запорожье
🇺🇸USD 39.80 40.00
🇪🇺EUR 40.50 40.90
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7669
З нами з: 20.11.08
Подякував: 136 раз.
Подякували: 2189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

«За даними Національного Банку України, обсяг експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становить 3,74 млрд долл, що на 23% більше ніж за аналогічний період попереднього року. Це майже 110 млрд грн. надходжень до економіки України. При цьому сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів у першому півріччі склала 32,6 млрд грн.»

скільки "заводів" побудовано щоб на 23% збільшити валютну виручку за рік? скільки дотацій отримано від держави?.. а?
не заважайте працювати - це все що потрібно від держави... якби ще ця держава боролась з корупцією то тут би давно золоті гори були б...
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4513
З нами з: 22.05.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1660 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9841984298439844
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3100, 3101, 3102
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31014 33164402
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 16:17
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 162, 163, 164
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1634 11410301
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 15:24
_hunter
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22540796
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3480)
10.08.2022 18:16
Альфа-Банк (4131)
10.08.2022 18:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.