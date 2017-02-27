Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............10.08.2022...........11.08.2022 дата розрахунку..............09.08.2022............10.08.2022 Євро.................................37,3804.................37,5102...+0.35% Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0257 (вчера 1.0222).
Индекс доллара DXY в 15-00 105.92 (вчера 106.20) Потихоньку сползаем.
Вчера НБУ снова выкупал валюту на МБ. Чистая покупка составила около $27.5 млн. Также впервые за несколько недель инкассация превысила обналичку.
Aps написав:Как-то слабо верится что имея возможность отказались платить проценты. Все сильно мутно.
Мутно. Но и особых причин не доверять информации НБУ у меня нет. Наличие решения правления легко проверяется при наличии доступа к документам, а быть уличенными во лжи вряд ли хочется. Это чревато исками от членов правления. Да и ситуация выглядит столь нелепо, что такое трудно придумать. Там были какие-то мотивы для таких действий, о которых нам не известно. Придумать собственную конспирологическую теорию у меня не получается Исключить полностью попытку таким способом продать НБУ облигации нельзя, но экономического смысла в этом нет. Разве что банк вляпался в какой-то очень небольшой выпуск, и попытка продажи приведет к резкому обвалу. Очень маловероятно.
«За даними Національного Банку України, обсяг експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становить 3,74 млрд долл, що на 23% більше ніж за аналогічний період попереднього року. Це майже 110 млрд грн. надходжень до економіки України. При цьому сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів у першому півріччі склала 32,6 млрд грн.»
скільки "заводів" побудовано щоб на 23% збільшити валютну виручку за рік? скільки дотацій отримано від держави?.. а? не заважайте працювати - це все що потрібно від держави... якби ще ця держава боролась з корупцією то тут би давно золоті гори були б...
«За даними Національного Банку України, обсяг експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становить 3,74 млрд долл, що на 23% більше ніж за аналогічний період попереднього року. Це майже 110 млрд грн. надходжень до економіки України. При цьому сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів у першому півріччі склала 32,6 млрд грн.»
скільки "заводів" побудовано щоб на 23% збільшити валютну виручку за рік? скільки дотацій отримано від держави?.. а? не заважайте працювати - це все що потрібно від держави... якби ще ця держава боролась з корупцією то тут би давно золоті гори були б...
Согласен на 100%. Причём основная проблема не налоги, не законы - мелкие и средние предприятия, не говоря уже о ФОПах работают в правовом поле, спокойно всё платят, а административные перегибы чиновников, их общее отношение к бизнесу - для чиновников бизнес что то среднее между врагом государства и дойной коровой на свободном выгуле, за которой ухаживать не нужно, но надои должны соответствовать планам, независимо от количества выросшей травы и состояние коровки... ну и самом собой коррупция. Таможня как пример с которым я сталкиваюсь лично это реальная клоака. Нужно максимально прорядить чиновничью армию первым делом, вторым делом что то сделать с судами, например отдать на аутсорсинг в Англию )