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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 20:18

Украина получила отсрочку по внешним долгам на 20 млрд долларов - Reuters

(https://www.reuters.com/markets/europe/ ... 022-08-10/)Детали: в числе кредиторов – Канада, Германия, Франция, Япония, США и Великобритания.
edvardd
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