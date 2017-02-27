|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 сер, 2022 20:18
Украина получила отсрочку по внешним долгам на 20 млрд долларов - Reuters
(https://www.reuters.com/markets/europe/ ... 022-08-10/
)Детали: в числе кредиторов – Канада, Германия, Франция, Япония, США и Великобритания.
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7671
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 2190 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton
, WallNutPen
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31015
|33165170
|
|
|1634
|11410893
|
|
|7972
|22540870
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|