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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9842984398449845
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 20:18

Украина получила отсрочку по внешним долгам на 20 млрд долларов - Reuters

(https://www.reuters.com/markets/europe/ ... 022-08-10/)Детали: в числе кредиторов – Канада, Германия, Франция, Япония, США и Великобритания.
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 20:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  alex_dvornichenko написав:Нужно максимально прорядить чиновничью армию первым делом, вторым делом что то сделать с судами, например отдать на аутсорсинг в Англию )


зовём Бориса ? :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 20:56

  knoppixx написав:Вітаю панове, Мелітополь.

З 15 серпня з міста Запоріжжя заборонено виїзд транспорту. Дуже великі черги на Василівці.

а в чем причина ?
spekulant
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:15

  spekulant написав:
  knoppixx написав:Вітаю панове, Мелітополь.

З 15 серпня з міста Запоріжжя заборонено виїзд транспорту. Дуже великі черги на Василівці.

а в чем причина ?

Буде дуже спекотно.
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:19

  knoppixx написав:Вітаю панове, Мелітополь.
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Euro 42 46
З 15 серпня з міста Запоріжжя заборонено виїзд транспорту. Дуже великі черги на Василівці.

З вашого міста до Запоріжжя чи з Запору взагалі по будь якому напрямку? Навіть до Дніпра?
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:30

З Запоріжжя у напрямку Мелітополя
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:48

  knoppixx написав:
  spekulant написав:
  knoppixx написав:Вітаю панове, Мелітополь.

З 15 серпня з міста Запоріжжя заборонено виїзд транспорту. Дуже великі черги на Василівці.

а в чем причина ?

Буде дуже спекотно.

так а людям как выезжать ?
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:51

  knoppixx написав:Вітаю панове, Мелітополь.
Usd 42 44
Euro 42 46
З 15 серпня з міста Запоріжжя заборонено виїзд транспорту. Дуже великі черги на Василівці.
Ви у Мелітополі?
Як там у вас життя взагалі?!
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