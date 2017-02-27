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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 сер, 2022 20:18
Украина получила отсрочку по внешним долгам на 20 млрд долларов - Reuters
(https://www.reuters.com/markets/europe/ ... 022-08-10/
)Детали: в числе кредиторов – Канада, Германия, Франция, Япония, США и Великобритания.
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Додано: Сер 10 сер, 2022 20:41
alex_dvornichenko написав:
Нужно максимально прорядить чиновничью армию первым делом, вторым делом что то сделать с судами, например отдать на аутсорсинг в Англию )
зовём Бориса ?
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Додано: Сер 10 сер, 2022 20:56
knoppixx написав:
Вітаю панове, Мелітополь.
З 15 серпня з міста Запоріжжя заборонено виїзд транспорту. Дуже великі черги на Василівці.
а в чем причина ?
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Додано: Сер 10 сер, 2022 21:15
spekulant написав: knoppixx написав:
Вітаю панове, Мелітополь.
З 15 серпня з міста Запоріжжя заборонено виїзд транспорту. Дуже великі черги на Василівці.
а в чем причина ?
Буде дуже спекотно.
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Додано: Сер 10 сер, 2022 21:19
knoppixx написав:
Вітаю панове, Мелітополь.
Usd 42 44
Euro 42 46
З 15 серпня з міста Запоріжжя заборонено виїзд транспорту. Дуже великі черги на Василівці.
З вашого міста до Запоріжжя чи з Запору взагалі по будь якому напрямку? Навіть до Дніпра?
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Додано: Сер 10 сер, 2022 21:30
З Запоріжжя у напрямку Мелітополя
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Додано: Сер 10 сер, 2022 21:48
knoppixx написав: spekulant написав: knoppixx написав:
Вітаю панове, Мелітополь.
З 15 серпня з міста Запоріжжя заборонено виїзд транспорту. Дуже великі черги на Василівці.
а в чем причина ?
Буде дуже спекотно.
так а людям как выезжать ?
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Додано: Сер 10 сер, 2022 21:51
knoppixx написав:
Вітаю панове, Мелітополь.
Usd 42 44
Euro 42 46
З 15 серпня з міста Запоріжжя заборонено виїзд транспорту. Дуже великі черги на Василівці.
Ви у Мелітополі?
Як там у вас життя взагалі?!
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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