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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 сер, 2022 08:31
Запорожье
🇺🇸USD 39.70 40.00
🇪🇺EUR 40.40 40.80
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edvardd
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