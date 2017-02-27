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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 сер, 2022 08:31
Запорожье
🇺🇸USD 39.70 40.00
🇪🇺EUR 40.40 40.80
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edvardd
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Додано: Чет 11 сер, 2022 08:57
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 39.70 40.00
🇪🇺EUR 40.40 40.80
Сегодня - вниз...
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asti
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Додано: Чет 11 сер, 2022 09:20
asti написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 39.70 40.00
🇪🇺EUR 40.40 40.80
Сегодня - вниз...
Днепр , на сейчас +- 39.50/40.20
40.50/41.10
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Vadim_
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Додано: Чет 11 сер, 2022 09:53
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 39.70 40.00
🇪🇺EUR 40.40 40.80
🇺🇸USD 39.80 40.00
🇪🇺EUR 40.60 40.90
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edvardd
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Додано: Чет 11 сер, 2022 10:32
Взагалі цікаво на курси обмінок дивитись - я останнім часом спокійно купую в Приваті, продаж у них зараз по 39,1. Так, раніше в касах було пусто, але зараз ситуація набагато краща.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 10:37
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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