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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9844984598469847>
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:31

Запорожье
🇺🇸USD 39.70 40.00
🇪🇺EUR 40.40 40.80
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:57

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 39.70 40.00
🇪🇺EUR 40.40 40.80
Сегодня - вниз...
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:20

  asti написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 39.70 40.00
🇪🇺EUR 40.40 40.80
Сегодня - вниз...

Днепр , на сейчас +- 39.50/40.20
40.50/41.10
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:53

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 39.70 40.00
🇪🇺EUR 40.40 40.80

🇺🇸USD 39.80 40.00
🇪🇺EUR 40.60 40.90
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:32

Взагалі цікаво на курси обмінок дивитись - я останнім часом спокійно купую в Приваті, продаж у них зараз по 39,1. Так, раніше в касах було пусто, але зараз ситуація набагато краща.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:37

Як зараз захистити свої заощадження в гривні?

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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:05

  she_ne_investor написав: я останнім часом спокійно купую в Приваті, продаж у них зараз по 39,1. Так, раніше в касах було пусто, але зараз ситуація набагато краща.
ще б черг там не було, навіть щоб "мнє только спросить" :? - там у касі пусто чи не пусто
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:17

В Украине подорожала не только американская и европейская капуста, но и наша украинская белокочанная тоже подорожала в 6 раз)) :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  she_ne_investor написав:Так, раніше в касах було пусто, але зараз ситуація набагато краща.

Честно говоря не сказал бы: несколько отделений возле работы и возле дома (Днепр) - постоянно пусто. Правда кассиры несколько раз говорили: сегодня приносили несколько сот долларов/евро, но сразу же их и продали.
Так что тут скорее как повезет...
Best Man
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Best Man написав:постоянно пусто

По другому и не может быть.
Иначе пошел бы в Приват, купил $1000 по 39.1, тут же сдал в Ощаде по 39.5 - 400грн навар.
10 ходок в день - 4000грн - неплохая прибавка к пенсии :shock: .
https://minfin.com.ua/currency/kiev/
Vovick
 
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