Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 сер, 2022 08:31
Запорожье
🇺🇸USD 39.70 40.00 🇪🇺EUR 40.40 40.80
edvardd
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Додано: Чет 11 сер, 2022 08:57
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 39.70 40.00
🇪🇺EUR 40.40 40.80
Сегодня - вниз...
asti
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Додано: Чет 11 сер, 2022 09:20
asti написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 39.70 40.00
🇪🇺EUR 40.40 40.80
Сегодня - вниз...
Днепр , на сейчас +- 39.50/40.20
40.50/41.10
Vadim_
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Додано: Чет 11 сер, 2022 09:53
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 39.70 40.00
🇪🇺EUR 40.40 40.80
🇺🇸USD 39.80 40.00
🇪🇺EUR 40.60 40.90
edvardd
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Додано: Чет 11 сер, 2022 10:32
Взагалі цікаво на курси обмінок дивитись - я останнім часом спокійно купую в Приваті, продаж у них зараз по 39,1. Так, раніше в касах було пусто, але зараз ситуація набагато краща.
she_ne_investor
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Додано: Чет 11 сер, 2022 10:37
Модератор
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Додано: Чет 11 сер, 2022 11:05
she_ne_investor написав:
я останнім часом спокійно купую в Приваті, продаж у них зараз по 39,1. Так, раніше в касах було пусто, але зараз ситуація набагато краща.
ще б черг там не було, навіть щоб "мнє только спросить"
- там у касі пусто чи не пусто
flysoulfly
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Додано: Чет 11 сер, 2022 11:17
В Украине подорожала не только американская и европейская капуста, но и наша украинская белокочанная тоже подорожала в 6 раз))
Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 11 сер, 2022 11:19
she_ne_investor написав:
Так, раніше в касах було пусто, але зараз ситуація набагато краща.
Честно говоря не сказал бы: несколько отделений возле работы и возле дома (Днепр) - постоянно пусто. Правда кассиры несколько раз говорили: сегодня приносили несколько сот долларов/евро, но сразу же их и продали.
Так что тут скорее как повезет...
Best Man
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Додано: Чет 11 сер, 2022 11:40
Best Man написав:
постоянно пусто
По другому и не может быть.
Иначе пошел бы в Приват, купил $1000 по 39.1, тут же сдал в Ощаде по 39.5 - 400грн навар.
10 ходок в день - 4000грн - неплохая прибавка к пенсии
.
https://minfin.com.ua/currency/kiev/
Vovick
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