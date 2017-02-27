По другому и не может быть. Иначе пошел бы в Приват, купил $1000 по 39.1, тут же сдал в Ощаде по 39.5 - 400грн навар. 10 ходок в день - 4000грн - неплохая прибавка к пенсии . https://minfin.com.ua/currency/kiev/
а если у вас не 1000 долларов всего ваше состояние а 10000 то можно одну ходку сделать а не десять
she_ne_investor написав:Так, раніше в касах було пусто, але зараз ситуація набагато краща.
Честно говоря не сказал бы: несколько отделений возле работы и возле дома (Днепр) - постоянно пусто. Правда кассиры несколько раз говорили: сегодня приносили несколько сот долларов/евро, но сразу же их и продали. Так что тут скорее как повезет...
скорей всего не повезет
у меня несколько нач. отделений в близких знакомых (есть и друзья со школы), они сами выкупают валюту с приноса (ведь ксерокопию паспорта давно отменили), а за углом обменка принимает по 39,60/70, так почему им не купить по 39,1 и даже ниже
Українські обмінники сплатили 7 млн грн податку на прибуток за 2021 рік. Це означає, що кожен обмінник сплатив лише 1,7 тис. грн.
Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.
При цьому Гетьманцев зауважив, що «обмін валют завжди вважався одним із найбільш прибуткових бізнесів особливо у кризові часи, пов‘язані з об’єктивним або штучним коливанням курсу гривні». Зараз, під час війни в Україні, працює близько 4 тис. пунктів обміну.
«А це означає, що значна частина грошей в обмінниках пройшла повз армію, пенсіонерів та переселенців у кишені власників обмінників», — зазначив Гетьманцев.
Тож Гетьманцев повідомив, що зареєстрував у парламенті ініційований НБУ законопроєкт щодо запровадження авансового внеску з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи небанківських фінансових установ, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі.
У разі підтримки законопроєкту парламентом бюджет щомісячно отримуватиме фіксовану суму в розмірі 3 мінімальних зарплат за кожний пункт обміну, вважає посадовець. Надходження складуть близько мільярда гривень по року.
Нагадаємо, Національний банк України посилив вимоги до правил організації захисту приміщень небанківських установ на ринку валютних операцій.
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 11 сер, 2022 12:27, всього редагувалось 1 раз.
she_ne_investor написав:Так, раніше в касах було пусто, але зараз ситуація набагато краща.
Честно говоря не сказал бы: несколько отделений возле работы и возле дома (Днепр) - постоянно пусто. Правда кассиры несколько раз говорили: сегодня приносили несколько сот долларов/евро, но сразу же их и продали. Так что тут скорее как повезет...
скорей всего не повезет
вракі
треба до каси ще трошки в черзі постояти на вулиці що зайти у відділення, не пишіть фейки
she_ne_investor написав:Взагалі цікаво на курси обмінок дивитись - я останнім часом спокійно купую в Приваті, продаж у них зараз по 39,1. Так, раніше в касах було пусто, але зараз ситуація набагато краща.
По другому и не может быть. Иначе пошел бы в Приват, купил $1000 по 39.1, тут же сдал в Ощаде по 39.5 - 400грн навар. 10 ходок в день - 4000грн - неплохая прибавка к пенсии . https://minfin.com.ua/currency/kiev/
При мне вчера один особенно борзый тип прямо из-под кассы звонил валютчику и спрашивал по чем он берет бакс!