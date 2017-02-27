Додано: Чет 11 сер, 2022 13:31

Попри уповільнення інфляції, необхідні додаткові підвищення ставок – ФРС США



Уповільнення інфляції в США можливо, відкрило можливість ФРС знизити темпи майбутніх підвищень ставок, але у ФРС не залишають сумнівів у тому, що продовжуватимуть посилювати монетарну політику, доки ціновий тиск повністю не буде подолано.



Про це пише Reuters.



Так, президент Федерального резервного банку Міннеаполіса Ніл Кашкарі заявив, що ФРС "дуже-дуже далеко" від оголошення перемоги над інфляцією, попри хороші новини в інфляційному звіті від Міністерства праці у середу.



Кашкарі сказав, що він "не бачить нічого, що змінило б" необхідність підвищення облікової ставки ФРС до 3,9% до кінця року та до 4,4% до кінця 2023 року.



Зараз ставка перебуває в діапазоні 2,25%-2,5%.



Президент ФРС Сан-Франциско Мері Дейлі в інтерв'ю Financial Times також попередила, що для центрального банку США занадто рано "оголошувати перемогу" у боротьбі з інфляцією.



Проте Дейлі сказала, що підвищення ставки на 0,5 в.п. було її "базовим рівнем", але не виключила третє поспіль підвищення ставки на 0,75% на наступному засіданні Центробанку у вересні.



Називаючи інфляцію "неприйнятно" високою, президент ФРС Чикаго Чарльз Еванс сказав, що вважає, що ФРС, ймовірно, доведеться підняти облікову ставку до 3,25%-3,5% цього року та до 3,75%-4% до кінця наступного року.



Тим не менш, за його словами, звіт Міністерства праці є першим "позитивним" показником інфляції відтоді, як ФРС у березні почала поступово підвищувати процентні ставки.



Після інфляційного звіті Міністерства праці США трейдери вважають підвищення ставки на 0,5 в.п. у вересні найбільш імовірним сценарієм.



На ринку акцій також сподіваються на менш агресивну політику Центробанку - індекс S&P 500 піднявся на 2,1%.



Фінансові ринки наразі оцінюють, що ставка сягне 3,75% до кінця року із її зниженням наступного року.



Кашкарі назвав цей сценарій нереалістичним і сказав, що у ФРС "єдині" у своїй рішучості знизити інфляцію до цілі у 2%.