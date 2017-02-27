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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9845984698479848
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 13:31

  Vovick написав:
  asti написав:объясниться с финмоном
Ну мы, вообще-то, шутили.
Сомневаюсь, что найдется человек, сдающий по 38.8 (ПБ), если за углом принимают по 39.5 (ОБ). Бывают, конечно, разные ситуации, но тут надо иметь "несколько нач. отделений в близких знакомых (есть и друзья со школы)", как у prodigy
Приват целенаправленно подкрепляют валютой, понятное дело что никто туда не сдает синий бакс десятками тысяч - номера по порядку//)
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 13:31

Попри уповільнення інфляції, необхідні додаткові підвищення ставок – ФРС США

Уповільнення інфляції в США можливо, відкрило можливість ФРС знизити темпи майбутніх підвищень ставок, але у ФРС не залишають сумнівів у тому, що продовжуватимуть посилювати монетарну політику, доки ціновий тиск повністю не буде подолано.

Про це пише Reuters.

Так, президент Федерального резервного банку Міннеаполіса Ніл Кашкарі заявив, що ФРС "дуже-дуже далеко" від оголошення перемоги над інфляцією, попри хороші новини в інфляційному звіті від Міністерства праці у середу.

Кашкарі сказав, що він "не бачить нічого, що змінило б" необхідність підвищення облікової ставки ФРС до 3,9% до кінця року та до 4,4% до кінця 2023 року.

Зараз ставка перебуває в діапазоні 2,25%-2,5%.

Президент ФРС Сан-Франциско Мері Дейлі в інтерв'ю Financial Times також попередила, що для центрального банку США занадто рано "оголошувати перемогу" у боротьбі з інфляцією.

Проте Дейлі сказала, що підвищення ставки на 0,5 в.п. було її "базовим рівнем", але не виключила третє поспіль підвищення ставки на 0,75% на наступному засіданні Центробанку у вересні.

Називаючи інфляцію "неприйнятно" високою, президент ФРС Чикаго Чарльз Еванс сказав, що вважає, що ФРС, ймовірно, доведеться підняти облікову ставку до 3,25%-3,5% цього року та до 3,75%-4% до кінця наступного року.

Тим не менш, за його словами, звіт Міністерства праці є першим "позитивним" показником інфляції відтоді, як ФРС у березні почала поступово підвищувати процентні ставки.

Після інфляційного звіті Міністерства праці США трейдери вважають підвищення ставки на 0,5 в.п. у вересні найбільш імовірним сценарієм.

На ринку акцій також сподіваються на менш агресивну політику Центробанку - індекс S&P 500 піднявся на 2,1%.

Фінансові ринки наразі оцінюють, що ставка сягне 3,75% до кінця року із її зниженням наступного року.

Кашкарі назвав цей сценарій нереалістичним і сказав, що у ФРС "єдині" у своїй рішучості знизити інфляцію до цілі у 2%.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 13:32

  Vovick написав:
  asti написав:объясниться с финмоном

Ну мы, вообще-то, шутили.
Сомневаюсь, что найдется человек, сдающий по 38.8 (ПБ), если за углом принимают по 39.5 (ОБ). Бывают, конечно, разные ситуации, но тут надо иметь "несколько нач. отделений в близких знакомых (есть и друзья со школы)", как у prodigy


"друзья со школы" будут делиться своим профитом? они же не лохи (с)
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 13:42

  asti написав:
  she_ne_investor написав:Взагалі цікаво на курси обмінок дивитись - я останнім часом спокійно купую в Приваті, продаж у них зараз по 39,1. Так, раніше в касах було пусто, але зараз ситуація набагато краща.
У Кропивницькому сьогодні пусто...:(
Чует моё сердце - скоро прикроют лавочку//)
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:01

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 39.70 40.00
🇪🇺EUR 40.40 40.80

🇺🇸USD 39.80 40.00
🇪🇺EUR 40.60 40.90

🇺🇸USD 39.90 40.20
🇪🇺EUR 40.70 41.10

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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:07

купив сьогодні майже мимоходом 2500 по 39,70 в банку - заходив грошей з карти зняти. Вчора знайомий пропонував по 40,20, сьогодні вже під 40 пірнули.....
Копійки, але приємно що не спішив, тепер думаю стосовно ще 3000 взяти
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Чует моё сердце - скоро прикроют лавочку//)


для пересичного це навіть не лавочка, "скамеечка"

це лавочка для себе (тобто, для працівників банку)
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:29

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............11.08.2022...........12.08.2022
дата розрахунку..............10.08.2022............11.08.2022
Євро.................................37,5102.................37,7516...+0.64%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0324 (вчера 1.0257).

Индекс доллара DXY в 15-00 105.01 (вчера 105.92)
Вчера после 15 доллар резко обвалился, после чего сделал пару размашистых движений в разные стороны, обустраиваясь на новом уровне. Сейчас индекс находится около минимальных значений после достижения максимума в середине июля. Уже месяц наблюдаем постепенное снижение, естественно, не без всплесков.

С начала недели наблюдается постоянный рост объема суточного рефинанса, который уже достиг очень существенных 5 млрд. Похоже, кому-то плоховато.
Сибарит
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