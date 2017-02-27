По другому и не может быть. Иначе пошел бы в Приват, купил $1000 по 39.1, тут же сдал в Ощаде по 39.5 - 400грн навар. 10 ходок в день - 4000грн - неплохая прибавка к пенсии . https://minfin.com.ua/currency/kiev/
При мне вчера один особенно борзый тип прямо из-под кассы звонил валютчику и спрашивал по чем он берет бакс!
По другому и не может быть. Иначе пошел бы в Приват, купил $1000 по 39.1, тут же сдал в Ощаде по 39.5 - 400грн навар. 10 ходок в день - 4000грн - неплохая прибавка к пенсии . https://minfin.com.ua/currency/kiev/
а если у вас не 1000 долларов всего ваше состояние а 10000 то можно одну ходку сделать а не десять
Продают не более чем на 200000 в сутки на лицо, так что одной ходкой не выйдет, а если будете сильно борзеть и заплывете за буйки (500к грн/месяц) придется объясниться с финмоном//))
Ну мы, вообще-то, шутили. Сомневаюсь, что найдется человек, сдающий по 38.8 (ПБ), если за углом принимают по 39.5 (ОБ). Бывают, конечно, разные ситуации, но тут надо иметь "несколько нач. отделений в близких знакомых (есть и друзья со школы)", как у prodigy
Ну мы, вообще-то, шутили. Сомневаюсь, что найдется человек, сдающий по 38.8 (ПБ), если за углом принимают по 39.5 (ОБ). Бывают, конечно, разные ситуации, но тут надо иметь "несколько нач. отделений в близких знакомых (есть и друзья со школы)", как у prodigy
Приват целенаправленно подкрепляют валютой, понятное дело что никто туда не сдает синий бакс десятками тысяч - номера по порядку//)
Попри уповільнення інфляції, необхідні додаткові підвищення ставок – ФРС США
Уповільнення інфляції в США можливо, відкрило можливість ФРС знизити темпи майбутніх підвищень ставок, але у ФРС не залишають сумнівів у тому, що продовжуватимуть посилювати монетарну політику, доки ціновий тиск повністю не буде подолано.
Про це пише Reuters.
Так, президент Федерального резервного банку Міннеаполіса Ніл Кашкарі заявив, що ФРС "дуже-дуже далеко" від оголошення перемоги над інфляцією, попри хороші новини в інфляційному звіті від Міністерства праці у середу.
Кашкарі сказав, що він "не бачить нічого, що змінило б" необхідність підвищення облікової ставки ФРС до 3,9% до кінця року та до 4,4% до кінця 2023 року.
Зараз ставка перебуває в діапазоні 2,25%-2,5%.
Президент ФРС Сан-Франциско Мері Дейлі в інтерв'ю Financial Times також попередила, що для центрального банку США занадто рано "оголошувати перемогу" у боротьбі з інфляцією.
Проте Дейлі сказала, що підвищення ставки на 0,5 в.п. було її "базовим рівнем", але не виключила третє поспіль підвищення ставки на 0,75% на наступному засіданні Центробанку у вересні.
Називаючи інфляцію "неприйнятно" високою, президент ФРС Чикаго Чарльз Еванс сказав, що вважає, що ФРС, ймовірно, доведеться підняти облікову ставку до 3,25%-3,5% цього року та до 3,75%-4% до кінця наступного року.
Тим не менш, за його словами, звіт Міністерства праці є першим "позитивним" показником інфляції відтоді, як ФРС у березні почала поступово підвищувати процентні ставки.
Після інфляційного звіті Міністерства праці США трейдери вважають підвищення ставки на 0,5 в.п. у вересні найбільш імовірним сценарієм.
На ринку акцій також сподіваються на менш агресивну політику Центробанку - індекс S&P 500 піднявся на 2,1%.
Фінансові ринки наразі оцінюють, що ставка сягне 3,75% до кінця року із її зниженням наступного року.
Кашкарі назвав цей сценарій нереалістичним і сказав, що у ФРС "єдині" у своїй рішучості знизити інфляцію до цілі у 2%.
Ну мы, вообще-то, шутили. Сомневаюсь, что найдется человек, сдающий по 38.8 (ПБ), если за углом принимают по 39.5 (ОБ). Бывают, конечно, разные ситуации, но тут надо иметь "несколько нач. отделений в близких знакомых (есть и друзья со школы)", как у prodigy
"друзья со школы" будут делиться своим профитом? они же не лохи (с)
she_ne_investor написав:Взагалі цікаво на курси обмінок дивитись - я останнім часом спокійно купую в Приваті, продаж у них зараз по 39,1. Так, раніше в касах було пусто, але зараз ситуація набагато краща.
купив сьогодні майже мимоходом 2500 по 39,70 в банку - заходив грошей з карти зняти. Вчора знайомий пропонував по 40,20, сьогодні вже під 40 пірнули..... Копійки, але приємно що не спішив, тепер думаю стосовно ще 3000 взяти