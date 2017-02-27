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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9845984698479848
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:29

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............11.08.2022...........12.08.2022
дата розрахунку..............10.08.2022............11.08.2022
Євро.................................37,5102.................37,7516...+0.64%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0324 (вчера 1.0257).

Индекс доллара DXY в 15-00 105.01 (вчера 105.92)
Вчера после 15 доллар резко обвалился, после чего сделал пару размашистых движений в разные стороны, обустраиваясь на новом уровне. Сейчас индекс находится около минимальных значений после достижения максимума в середине июля. Уже месяц наблюдаем постепенное снижение, естественно, не без всплесков.

С начала недели наблюдается постоянный рост объема суточного рефинанса, который уже достиг очень существенных 5 млрд. Похоже, кому-то плоховато.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:55

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............11.08.2022...........12.08.2022
дата розрахунку..............10.08.2022............11.08.2022
Євро.................................37,5102.................37,7516...+0.64%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0324 (вчера 1.0257).

Индекс доллара DXY в 15-00 105.01 (вчера 105.92)
Вчера после 15 доллар резко обвалился, после чего сделал пару размашистых движений в разные стороны, обустраиваясь на новом уровне. Сейчас индекс находится около минимальных значений после достижения максимума в середине июля. Уже месяц наблюдаем постепенное снижение, естественно, не без всплесков.

С начала недели наблюдается постоянный рост объема суточного рефинанса, который уже достиг очень существенных 5 млрд. Похоже, кому-то плоховато.

Після того як СІЧ поклали,
Українським банкам середнячкам "поплохело"
Scorpion1
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  #<1 ... 9845984698479848
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