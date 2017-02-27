Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............11.08.2022...........12.08.2022 дата розрахунку..............10.08.2022............11.08.2022 Євро.................................37,5102.................37,7516...+0.64% Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0324 (вчера 1.0257).
Индекс доллара DXY в 15-00 105.01 (вчера 105.92) Вчера после 15 доллар резко обвалился, после чего сделал пару размашистых движений в разные стороны, обустраиваясь на новом уровне. Сейчас индекс находится около минимальных значений после достижения максимума в середине июля. Уже месяц наблюдаем постепенное снижение, естественно, не без всплесков.
С начала недели наблюдается постоянный рост объема суточного рефинанса, который уже достиг очень существенных 5 млрд. Похоже, кому-то плоховато.
Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............11.08.2022...........12.08.2022 дата розрахунку..............10.08.2022............11.08.2022 Євро.................................37,5102.................37,7516...+0.64% Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0324 (вчера 1.0257).
Индекс доллара DXY в 15-00 105.01 (вчера 105.92) Вчера после 15 доллар резко обвалился, после чего сделал пару размашистых движений в разные стороны, обустраиваясь на новом уровне. Сейчас индекс находится около минимальных значений после достижения максимума в середине июля. Уже месяц наблюдаем постепенное снижение, естественно, не без всплесков.
С начала недели наблюдается постоянный рост объема суточного рефинанса, который уже достиг очень существенных 5 млрд. Похоже, кому-то плоховато.
Після того як СІЧ поклали, Українським банкам середнячкам "поплохело"
Грошові виплати військові отримають наприкінці серпня ▫️Міністерство оборони повідомило, що всі грошові виплати військовослужбовцям надійдуть наприкінці серпня, причини такої затримки — необхідність внесення змін до держбюджету. 💬«У попередні місяці ми вибудували ритм: у першій половині місяця МОУ переказувало кошти на виплати щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців (посадові оклади, виплати за військові звання та вислугу років). У другій половині місяця МОУ фінансували додаткові виплати за несення служби під час воєнного стану та безпосередню участь у бойових діях», — розповіла заступниця міністра. ▫️Вона наголосила, що в Україні зараз екстремальна ситуація в економіці. Дуже багато складних питань, які зараз вирішує уряд, але у цих умовах оборона залишається беззаперечним пріоритетом, тому наші воїни отримають усі належні кошти, але частина з них надійде на два – три тижні пізніше
Доходность по ОВГЗ на вторичном рынке. Данные доходности это средневзвещенные доходности по реальным сделкам на всех трех биржах ( ПФТС, УБ, Перспектива ) Данные обрабатывает НБУ и публикует в виде файла каждый день на своем сайте с указанием объемов, максимально, минимальной, и средневзвешенной доходности.
Повторяю, эти доходности по проведенным сделкам. Сегодня по некоторым бумагам доходности еще выше.
Evgeny написав:Доходность по ОВГЗ на вторичном рынке. Данные доходности это средневзвещенные доходности по реальным сделкам на всех трех биржах ( ПФТС, УБ, Перспектива ) Данные обрабатывает НБУ и публикует в виде файла каждый день на своем сайте с указанием объемов, максимально, минимальной, и средневзвешенной доходности.
Повторяю, эти доходности по проведенным сделкам. Сегодня по некоторым бумагам доходности еще выше.
asti написав:Растет не цена а доходность, цена падает!
Я гадав, що будуть скидати за 50 аба максимум 70% від вартості і дохідність буде зашкалювати, але ніт, 20% річних при поточній ситуації вважаю просто успіхом. По курсу, підпираємо і обнімаємо 40, боковик на горизонті.