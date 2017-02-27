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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9846984798489849>
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:29

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............11.08.2022...........12.08.2022
дата розрахунку..............10.08.2022............11.08.2022
Євро.................................37,5102.................37,7516...+0.64%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0324 (вчера 1.0257).

Индекс доллара DXY в 15-00 105.01 (вчера 105.92)
Вчера после 15 доллар резко обвалился, после чего сделал пару размашистых движений в разные стороны, обустраиваясь на новом уровне. Сейчас индекс находится около минимальных значений после достижения максимума в середине июля. Уже месяц наблюдаем постепенное снижение, естественно, не без всплесков.

С начала недели наблюдается постоянный рост объема суточного рефинанса, который уже достиг очень существенных 5 млрд. Похоже, кому-то плоховато.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:55

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............11.08.2022...........12.08.2022
дата розрахунку..............10.08.2022............11.08.2022
Євро.................................37,5102.................37,7516...+0.64%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0324 (вчера 1.0257).

Индекс доллара DXY в 15-00 105.01 (вчера 105.92)
Вчера после 15 доллар резко обвалился, после чего сделал пару размашистых движений в разные стороны, обустраиваясь на новом уровне. Сейчас индекс находится около минимальных значений после достижения максимума в середине июля. Уже месяц наблюдаем постепенное снижение, естественно, не без всплесков.

С начала недели наблюдается постоянный рост объема суточного рефинанса, который уже достиг очень существенных 5 млрд. Похоже, кому-то плоховато.

Після того як СІЧ поклали,
Українським банкам середнячкам "поплохело"
Scorpion1
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 16:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:треба до каси ще трошки в черзі постояти на вулиці що зайти у відділення,
не пишіть фейки

Пффф. Сейчас в кассы Привата нет очередей от слова вообще. Очереди только к менеджерам.

p.s.
не говоря уже о том, что в отделениях по 3-4 терминала и постоянно вижу как бабушки/дедушки с седыми волосами стоят возле них и оплачивают коммуналку не отнимая время у кассиров.
Best Man
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:35

время дыхания рынка...

Грошові виплати військові отримають наприкінці серпня
▫️Міністерство оборони повідомило, що всі грошові виплати військовослужбовцям надійдуть наприкінці серпня, причини такої затримки — необхідність внесення змін до держбюджету.
💬«У попередні місяці ми вибудували ритм: у першій половині місяця МОУ переказувало кошти на виплати щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців (посадові оклади, виплати за військові звання та вислугу років). У другій половині місяця МОУ фінансували додаткові виплати за несення служби під час воєнного стану та безпосередню участь у бойових діях», — розповіла заступниця міністра.
▫️Вона наголосила, що в Україні зараз екстремальна ситуація в економіці. Дуже багато складних питань, які зараз вирішує уряд, але у цих умовах оборона залишається беззаперечним пріоритетом, тому наші воїни отримають усі належні кошти, але частина з них надійде на два – три тижні пізніше
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:47

Доходность по ОВГЗ на вторичном рынке.
Данные доходности это средневзвещенные доходности по реальным сделкам на всех трех биржах ( ПФТС, УБ, Перспектива ) Данные обрабатывает НБУ и публикует в виде файла каждый день на своем сайте с указанием объемов, максимально, минимальной, и средневзвешенной доходности.

Повторяю, эти доходности по проведенным сделкам. Сегодня по некоторым бумагам доходности еще выше.

Зображення

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Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:28

  Evgeny написав:Доходность по ОВГЗ на вторичном рынке.
Данные доходности это средневзвещенные доходности по реальным сделкам на всех трех биржах ( ПФТС, УБ, Перспектива ) Данные обрабатывает НБУ и публикует в виде файла каждый день на своем сайте с указанием объемов, максимально, минимальной, и средневзвешенной доходности.

Повторяю, эти доходности по проведенным сделкам. Сегодня по некоторым бумагам доходности еще выше.

Зображення

Зображення


может продать вам свои военные? раз цена растет :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:14

Растет не цена а доходность, цена падает!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:16

ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:29

ОВДП, які знаходяться в обігу, в ін. валюті, в перерахунку по номіналу
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ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:40

  asti написав:Растет не цена а доходность, цена падает!

Я гадав, що будуть скидати за 50 аба максимум 70% від вартості і дохідність буде зашкалювати, але ніт, 20% річних при поточній ситуації вважаю просто успіхом.
По курсу, підпираємо і обнімаємо 40, боковик на горизонті.
somilitark
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