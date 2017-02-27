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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9846984798489849
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:47

  somilitark написав:
  asti написав:Растет не цена а доходность, цена падает!

Я гадав, що будуть скидати за 50 аба максимум 70% від вартості і дохідність буде зашкалювати, але ніт, 20% річних при поточній ситуації вважаю просто успіхом.
По курсу, підпираємо і обнімаємо 40, боковик на горизонті.

А що є ризик, що друкарський верстат заклинить і не зможуть розрахуватися по гривневим облігаціям? Хіба девал з 26 до 40, це вже не дісконт? :lol:
Zebra
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