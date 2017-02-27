А що є ризик, що друкарський верстат заклинить і не зможуть розрахуватися по гривневим облігаціям? Хіба девал з 26 до 40, це вже не дісконт?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:47
А що є ризик, що друкарський верстат заклинить і не зможуть розрахуватися по гривневим облігаціям? Хіба девал з 26 до 40, це вже не дісконт?
Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:51
Странная ситуация: курс подрастает, а в нашем Кропивницком нельзя сдать дороже 39,7, при том что в Киеве, где обычно доллар дешевле, берут по 39,95...
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