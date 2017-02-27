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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:47
somilitark написав: asti написав:
Растет не цена а доходность, цена падает!
Я гадав, що будуть скидати за 50 аба максимум 70% від вартості і дохідність буде зашкалювати, але ніт, 20% річних при поточній ситуації вважаю просто успіхом.
По курсу, підпираємо і обнімаємо 40, боковик на горизонті.
А що є ризик, що друкарський верстат заклинить і не зможуть розрахуватися по гривневим облігаціям? Хіба девал з 26 до 40, це вже не дісконт?
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:51
Странная ситуация: курс подрастает, а в нашем Кропивницком нельзя сдать дороже 39,7, при том что в Киеве, где обычно доллар дешевле, берут по 39,95...
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:49
asti
і що, реально має значення різниця у 25 коп між 39,95 та 39,7?
ви 10К зелених збираєтесь здавати?
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:22
AFed написав:asti
і що, реально має значення різниця у 25 коп між 39,95 та 39,7?
ви 10К зелених збираєтесь здавати?
Вам отправить в личку номер карты?
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asti
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:39
asti написав:
Растет не цена а доходность, цена падает!
в итоге лось растет
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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