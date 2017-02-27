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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9846984798489849
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:47

  somilitark написав:
  asti написав:Растет не цена а доходность, цена падает!

Я гадав, що будуть скидати за 50 аба максимум 70% від вартості і дохідність буде зашкалювати, але ніт, 20% річних при поточній ситуації вважаю просто успіхом.
По курсу, підпираємо і обнімаємо 40, боковик на горизонті.

А що є ризик, що друкарський верстат заклинить і не зможуть розрахуватися по гривневим облігаціям? Хіба девал з 26 до 40, це вже не дісконт? :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:51

Странная ситуация: курс подрастает, а в нашем Кропивницком нельзя сдать дороже 39,7, при том что в Киеве, где обычно доллар дешевле, берут по 39,95...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:49

asti

і що, реально має значення різниця у 25 коп між 39,95 та 39,7?
ви 10К зелених збираєтесь здавати?
AFed
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:22

  AFed написав:asti
і що, реально має значення різниця у 25 коп між 39,95 та 39,7?
ви 10К зелених збираєтесь здавати?
Вам отправить в личку номер карты?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:39

  asti написав:Растет не цена а доходность, цена падает!


в итоге лось растет
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