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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9847984898499850>
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:47

  somilitark написав:
  asti написав:Растет не цена а доходность, цена падает!

Я гадав, що будуть скидати за 50 аба максимум 70% від вартості і дохідність буде зашкалювати, але ніт, 20% річних при поточній ситуації вважаю просто успіхом.
По курсу, підпираємо і обнімаємо 40, боковик на горизонті.

А що є ризик, що друкарський верстат заклинить і не зможуть розрахуватися по гривневим облігаціям? Хіба девал з 26 до 40, це вже не дісконт? :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:51

Странная ситуация: курс подрастает, а в нашем Кропивницком нельзя сдать дороже 39,7, при том что в Киеве, где обычно доллар дешевле, берут по 39,95...
asti
 
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asti

і що, реально має значення різниця у 25 коп між 39,95 та 39,7?
ви 10К зелених збираєтесь здавати?
AFed
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:22

  AFed написав:asti
і що, реально має значення різниця у 25 коп між 39,95 та 39,7?
ви 10К зелених збираєтесь здавати?
Вам отправить в личку номер карты?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:39

  asti написав:Растет не цена а доходность, цена падает!


в итоге лось растет
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 14:28

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............12.08.2022..........15.08.2022
дата розрахунку.............11.08.2022...........12.08.2022
Євро................................37,7516................37,5943...-0.42%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0280 (вчера 1.0324).

Индекс доллара DXY в 15-00 105.60 (вчера 105.01)
От минимума отошли.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 14:49

  prodigy написав:
  asti написав:Растет не цена а доходность, цена падает!


в итоге лось растет

росте курс - росте лось
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:16

Запорожье
🇺🇸USD 40.10 40.30
🇪🇺EUR 40.90 41.20
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:23

Рубрика "юмор". :mrgreen:

Нову програму з МВФ бажано почати в листопаді, близько $20 мільярдів вистачить – голова НБУ
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Вам отправить в личку номер карты?

0.25*10000=2500.... Ві типо решили бинанс покрутить? :)
dimo_0n
 
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