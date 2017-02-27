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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9847984898499850
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:29

  Moneta написав:Рубрика "юмор". :mrgreen:

Нову програму з МВФ бажано почати в листопаді, близько $20 мільярдів вистачить – голова НБУ

Как, вы не верите влажным фантазиям НБУ?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:41

  somilitark написав:По курсу, підпираємо і обнімаємо 40, боковик на горизонті.

Обменки мешали, задирали курс. И почему то теперь нет истерик, что банки разгоняют курс и мешают НБУ его удерживать, хотя выставили все банки от 40+. Ну кроме Привата.
НБУ так божился, что без обменок курс устаканится в районе официального.
Видимо это 40. Все остальное очередные сказки.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:47

  копейка написав:
  somilitark написав:По курсу, підпираємо і обнімаємо 40, боковик на горизонті.

Обменки мешали, задирали курс. И почему то теперь нет истерик, что банки разгоняют курс и мешают НБУ его удерживать, хотя выставили все банки от 40+. Ну кроме Привата.
НБУ так божился, что без обменок курс устаканится в районе официального.
Видимо это 40. Все остальное очередные сказки.

Около 40 - это на текущий момент.
Думаю, осенью полтинник разменяем походя.
antey1969
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  #<1 ... 9847984898499850
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