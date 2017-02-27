|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:29
Moneta написав:
Рубрика "юмор".
Нову програму з МВФ бажано почати в листопаді, близько $20 мільярдів вистачить – голова НБУ
Как, вы не верите влажным фантазиям НБУ?)))
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11386
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1531 раз.
- Подякували: 3387 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:41
somilitark написав:
По курсу, підпираємо і обнімаємо 40, боковик на горизонті.
Обменки мешали, задирали курс. И почему то теперь нет истерик, что банки разгоняют курс и мешают НБУ его удерживать, хотя выставили все банки от 40+. Ну кроме Привата.
НБУ так божился, что без обменок курс устаканится в районе официального.
Видимо это 40. Все остальное очередные сказки.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 400
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:47
копейка написав: somilitark написав:
По курсу, підпираємо і обнімаємо 40, боковик на горизонті.
Обменки мешали, задирали курс. И почему то теперь нет истерик, что банки разгоняют курс и мешают НБУ его удерживать, хотя выставили все банки от 40+. Ну кроме Привата.
НБУ так божился, что без обменок курс устаканится в районе официального.
Видимо это 40. Все остальное очередные сказки.
Около 40 - это на текущий момент.
Думаю, осенью полтинник разменяем походя.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11386
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1531 раз.
- Подякували: 3387 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:51
antey1969 написав:
Около 40 - это на текущий момент.
Думаю, осенью полтинник разменяем походя.
Да это понятно, что одно другому не мешает. Ищут у нас крайних и вешают на них собак.
Больше ничего не меняется. А сбережения пересичного всегда не давали покоя, гораздо больше чем реальное финансовое положение и методы их регуляции. Набридло все это вранье, но походу всем подобное заходит на ура.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 400
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:03
копейка написав: antey1969 написав:
Около 40 - это на текущий момент.
Думаю, осенью полтинник разменяем походя.
Да это понятно, что одно другому не мешает. Ищут у нас крайних и вешают на них собак.
Больше ничего не меняется. А сбережения пересичного всегда не давали покоя, гораздо больше чем реальное финансовое положение и методы их регуляции. Набридло все это вранье, но походу всем подобное заходит на ура.
Щипать гусєй, нова стара тєма.
Тілько їх уже не 52 млн., а 25 млн. (доцарювалися), да какая разніца, цифри однакові.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29497
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1419 раз.
- Подякували: 2528 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:09
копейка написав: somilitark написав:
По курсу, підпираємо і обнімаємо 40, боковик на горизонті.
И почему то теперь нет истерик.
Шабаш незадоволених я бачив тільки тут, коли НБУ тримав 29.хх то всі істерічки кричали грабують, коли це припинеться, а коли влада встановила 36.6, то тут розпочався ще сильніший вой і тупотіння кінцівками під столом, бо виявилось що так теж грабують.
Усім вневдоволеним треба в диру, там видадуть трьохлінійку і іржаву каску і не буде часу забивати цією демократією мізки, ось де насправді переміг комунізм і влада народу]]]
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12384
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 547 раз.
- Подякували: 3410 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:14
Moneta написав:
Нову програму з МВФ бажано почати в листопаді, близько $20 мільярдів вистачить – голова НБУ
І почнуть, це буденність. Підтримка Заходу не підлягає сумніву, це аксіома.
Чи хтось захотів парі і програти соточку?
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12384
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 547 раз.
- Подякували: 3410 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:27
somilitark написав:
Шабаш незадоволених я бачив тільки тут, коли НБУ тримав 29.хх то всі істерічки кричали грабують, коли це припинеться, а коли влада встановила 36.6, то тут розпочався ще сильніший вой і тупотіння кінцівками під столом, бо виявилось що так теж грабують.
Усім вневдоволеним треба в диру, там видадуть трьохлінійку і іржаву каску і не буде часу забивати цією демократією мізки, ось де насправді переміг комунізм і влада народу]]]
Если умеете читать, читайте еще раз о чем было написано, медленно. Про курсы в банках, обменках, и страдания НБУ. А не про тех кто заводил или нет сюда валюту и по какому курсу. Сейчас банки держат такой же курс, как ставили обменки, но НБУ это не заботит. И даже приняли возможность ставить курс покупки ниже НБУ в обменках. Ну очень нужны деньги пересичного, так бы и сказали.
Если умеете только перекручивать чужие слова, и писать политический бред, то удачного похода.
Так понятно?
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 400
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:36
копейка написав: antey1969 написав:
Около 40 - это на текущий момент.
Думаю, осенью полтинник разменяем походя.
Да это понятно, что одно другому не мешает. Ищут у нас крайних и вешают на них собак.
Больше ничего не меняется. А сбережения пересичного всегда не давали покоя, гораздо больше чем реальное финансовое положение и методы их регуляции. Набридло все это вранье, но походу всем подобное заходит на ура.
Да ладно.
Обычная схема - во всех проблемах винить какую-то часть общества или бизнеса.
Быстро перевести стрелки в стиле "ату его!".
Кто виноват в скачке доллара? Ясное дело - злые таблички с курсами у дорог.
Кто посмел вывалить морально неустойчивым гражданам на обозрение эту пакость? Подлые обменки-подрыватели.
Да, бред, а ну и что? Стрелочники назначены, можно расслабить булки до очередного затыка.
Причем, НБУ в этой ситуации и не виноват то совершенно. Он еще неплохо держится. Война на своей территории разрушит любую экономику.
Но многолетняя привычка тупо перекинуть стрелки просто неистребима.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11386
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1531 раз.
- Подякували: 3387 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2876
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 560 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|31017
|33182197
|
|
|1638
|11416084
|
|
|7972
|22541344
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|