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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 98489849985098519852>
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:29

  Moneta написав:Рубрика "юмор". :mrgreen:

Нову програму з МВФ бажано почати в листопаді, близько $20 мільярдів вистачить – голова НБУ

Как, вы не верите влажным фантазиям НБУ?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:41

  somilitark написав:По курсу, підпираємо і обнімаємо 40, боковик на горизонті.

Обменки мешали, задирали курс. И почему то теперь нет истерик, что банки разгоняют курс и мешают НБУ его удерживать, хотя выставили все банки от 40+. Ну кроме Привата.
НБУ так божился, что без обменок курс устаканится в районе официального.
Видимо это 40. Все остальное очередные сказки.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:47

  копейка написав:
  somilitark написав:По курсу, підпираємо і обнімаємо 40, боковик на горизонті.

Обменки мешали, задирали курс. И почему то теперь нет истерик, что банки разгоняют курс и мешают НБУ его удерживать, хотя выставили все банки от 40+. Ну кроме Привата.
НБУ так божился, что без обменок курс устаканится в районе официального.
Видимо это 40. Все остальное очередные сказки.

Около 40 - это на текущий момент.
Думаю, осенью полтинник разменяем походя.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:51

  antey1969 написав:Около 40 - это на текущий момент.
Думаю, осенью полтинник разменяем походя.

Да это понятно, что одно другому не мешает. Ищут у нас крайних и вешают на них собак.
Больше ничего не меняется. А сбережения пересичного всегда не давали покоя, гораздо больше чем реальное финансовое положение и методы их регуляции. Набридло все это вранье, но походу всем подобное заходит на ура.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:03

  копейка написав:
  antey1969 написав:Около 40 - это на текущий момент.
Думаю, осенью полтинник разменяем походя.

Да это понятно, что одно другому не мешает. Ищут у нас крайних и вешают на них собак.
Больше ничего не меняется. А сбережения пересичного всегда не давали покоя, гораздо больше чем реальное финансовое положение и методы их регуляции. Набридло все это вранье, но походу всем подобное заходит на ура.

Щипать гусєй, нова стара тєма.
Тілько їх уже не 52 млн., а 25 млн. (доцарювалися), да какая разніца, цифри однакові.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:09

  копейка написав:
  somilitark написав:По курсу, підпираємо і обнімаємо 40, боковик на горизонті.

И почему то теперь нет истерик.

Шабаш незадоволених я бачив тільки тут, коли НБУ тримав 29.хх то всі істерічки кричали грабують, коли це припинеться, а коли влада встановила 36.6, то тут розпочався ще сильніший вой і тупотіння кінцівками під столом, бо виявилось що так теж грабують.
Усім вневдоволеним треба в диру, там видадуть трьохлінійку і іржаву каску і не буде часу забивати цією демократією мізки, ось де насправді переміг комунізм і влада народу]]]
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:14

  Moneta написав:
Нову програму з МВФ бажано почати в листопаді, близько $20 мільярдів вистачить – голова НБУ

І почнуть, це буденність. Підтримка Заходу не підлягає сумніву, це аксіома.
Чи хтось захотів парі і програти соточку?
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:27

  somilitark написав:Шабаш незадоволених я бачив тільки тут, коли НБУ тримав 29.хх то всі істерічки кричали грабують, коли це припинеться, а коли влада встановила 36.6, то тут розпочався ще сильніший вой і тупотіння кінцівками під столом, бо виявилось що так теж грабують.
Усім вневдоволеним треба в диру, там видадуть трьохлінійку і іржаву каску і не буде часу забивати цією демократією мізки, ось де насправді переміг комунізм і влада народу]]]

Если умеете читать, читайте еще раз о чем было написано, медленно. Про курсы в банках, обменках, и страдания НБУ. А не про тех кто заводил или нет сюда валюту и по какому курсу. Сейчас банки держат такой же курс, как ставили обменки, но НБУ это не заботит. И даже приняли возможность ставить курс покупки ниже НБУ в обменках. Ну очень нужны деньги пересичного, так бы и сказали.
Если умеете только перекручивать чужие слова, и писать политический бред, то удачного похода.
Так понятно?
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:36

  копейка написав:
  antey1969 написав:Около 40 - это на текущий момент.
Думаю, осенью полтинник разменяем походя.

Да это понятно, что одно другому не мешает. Ищут у нас крайних и вешают на них собак.
Больше ничего не меняется. А сбережения пересичного всегда не давали покоя, гораздо больше чем реальное финансовое положение и методы их регуляции. Набридло все это вранье, но походу всем подобное заходит на ура.

Да ладно.
Обычная схема - во всех проблемах винить какую-то часть общества или бизнеса.
Быстро перевести стрелки в стиле "ату его!".
Кто виноват в скачке доллара? Ясное дело - злые таблички с курсами у дорог.
Кто посмел вывалить морально неустойчивым гражданам на обозрение эту пакость? Подлые обменки-подрыватели.
Да, бред, а ну и что? Стрелочники назначены, можно расслабить булки до очередного затыка.
Причем, НБУ в этой ситуации и не виноват то совершенно. Он еще неплохо держится. Война на своей территории разрушит любую экономику.
Но многолетняя привычка тупо перекинуть стрелки просто неистребима.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:15

  prodigy написав:
  asti написав:Растет не цена а доходность, цена падает!
в итоге лось растет
ага, ваш скоро превратиться в мамонта! :) :)
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