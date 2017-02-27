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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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asti
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:39
может быть откатик к 39-38? как вы думаете? Рефинансы оглашены, что останавливает?
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koder
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:48
antey1969 написав:
Обычная схема - во всех проблемах винить какую-то часть общества или бизнеса.
Быстро перевести стрелки в стиле "ату его!".
Кто виноват в скачке доллара? Ясное дело - злые таблички с курсами у дорог.
Кто посмел вывалить морально неустойчивым гражданам на обозрение эту пакость? Подлые обменки-подрыватели.
Да, бред, а ну и что? Стрелочники назначены, можно расслабить булки до очередного затыка.
Причем, НБУ в этой ситуации и не виноват то совершенно. Он еще неплохо держится. Война на своей территории разрушит любую экономику.
Но многолетняя привычка тупо перекинуть стрелки просто неистребима.
Эмоционально ... потужно ... а по сути где ?
Это же калька с РФ - не показывать курсы валют
Но вы не говорите, что Украину пытаються свалить в автократию, как в РФ
Вы мыслите мелочно, как и всегда
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pesikot
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:53
Сегодня читаю у себя в группе дома.
Пишут - едим на передовую, помогите продуктами питания нашим воинам и по возможности деньгами на карту.
Странно, мне кажется ЗСУ с такими зарплатами должны уже помогать старикам в тылу.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:54
а вы не путайте личную шерсть с государственной
Игорь Алексеевич написав:
Сегодня читаю у себя в группе дома.
Пишут - едим на передовую, помогите продуктами питания нашим воинам и по возможности деньгами на карту.
Странно, мне кажется ЗСУ с такими зарплатами должны уже помогать старикам в тылу.
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bamper
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:02
Игорь Алексеевич написав:
Сегодня читаю у себя в группе дома.
Пишут - едим
на передовую, помогите продуктами питания нашим воинам и по возможности деньгами на карту.
Странно, мне кажется ЗСУ с такими зарплатами должны уже помогать старикам в тылу.
Куда вы там едите ? или что вы там едите ?
Или едете
Ну почему российские не знают российский язык ...
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pesikot
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:06
pesikot написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня читаю у себя в группе дома.
Пишут - едим
на передовую, помогите продуктами питания нашим воинам и по возможности деньгами на карту.
Странно, мне кажется ЗСУ с такими зарплатами должны уже помогать старикам в тылу.
Куда вы там едите ? или что вы там едите ?
Или едете
Ну почему российские не знают российский язык ...
Нашёлся знаток, которого никто за бред уже и не читает
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:32
Облигации ОВГЗ продолжают дешеветь, доходности продолжают расти.
Так сегодня на ПФТС прошли следующие сделки ( прогонки отбросил )
Дата погашения - доходность - Объем,шт
октябрь 2022 - 18% - 3000
апрель 2023 - 20% - 3300
август 2023 - 20% - 1000
февраль 2025 - 23,6% - 4947
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:36
bamper написав:
«За даними Національного Банку України, обсяг експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становить 3,74 млрд долл, що на 23% більше ніж за аналогічний період попереднього року. Це майже 110 млрд грн. надходжень до економіки України. При цьому сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів у першому півріччі склала 32,6 млрд грн.»
скільки "заводів" побудовано щоб на 23% збільшити валютну виручку за рік? скільки дотацій отримано від держави?.. а?
не заважайте працювати - це все що потрібно від держави... якби ще ця держава боролась з корупцією то тут би давно золоті гори були б...
сколько +
а можно источник? не верю в 32,6 млрд грн податків при выручке 110 млрд грн...
голову включайте...
Востаннє редагувалось Shaman
в П'ят 12 сер, 2022 18:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:39
Игорь Алексеевич написав: pesikot написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня читаю у себя в группе дома.
Пишут - едим
на передовую, помогите продуктами питания нашим воинам и по возможности деньгами на карту.
Странно, мне кажется ЗСУ с такими зарплатами должны уже помогать старикам в тылу.
Куда вы там едите ? или что вы там едите ?
Или едете
Ну почему российские не знают российский язык ...
Нашёлся знаток, которого никто за бред уже и не читает
Ты же прочитал
То где никто ?
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pesikot
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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