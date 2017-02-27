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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9849985098519852>
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:17

  dimo_0n написав:
  asti написав:Вам отправить в личку номер карты?
0.25*10000=2500.... Ві типо решили бинанс покрутить? :)
пока крутим Приват, а там відно будет//) ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

может быть откатик к 39-38? как вы думаете? Рефинансы оглашены, что останавливает?
koder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:48

  antey1969 написав:Обычная схема - во всех проблемах винить какую-то часть общества или бизнеса.
Быстро перевести стрелки в стиле "ату его!".
Кто виноват в скачке доллара? Ясное дело - злые таблички с курсами у дорог.
Кто посмел вывалить морально неустойчивым гражданам на обозрение эту пакость? Подлые обменки-подрыватели.
Да, бред, а ну и что? Стрелочники назначены, можно расслабить булки до очередного затыка.
Причем, НБУ в этой ситуации и не виноват то совершенно. Он еще неплохо держится. Война на своей территории разрушит любую экономику.
Но многолетняя привычка тупо перекинуть стрелки просто неистребима.

Эмоционально ... потужно ... а по сути где ?

Это же калька с РФ - не показывать курсы валют
Но вы не говорите, что Украину пытаються свалить в автократию, как в РФ
Вы мыслите мелочно, как и всегда
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:53

Сегодня читаю у себя в группе дома.
Пишут - едим на передовую, помогите продуктами питания нашим воинам и по возможности деньгами на карту.
Странно, мне кажется ЗСУ с такими зарплатами должны уже помогать старикам в тылу. :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:54

  Игорь Алексеевич написав:Сегодня читаю у себя в группе дома.
Пишут - едим на передовую, помогите продуктами питания нашим воинам и по возможности деньгами на карту.
Странно, мне кажется ЗСУ с такими зарплатами должны уже помогать старикам в тылу. :shock:

а вы не путайте личную шерсть с государственной
bamper
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:02

  Игорь Алексеевич написав:Сегодня читаю у себя в группе дома.
Пишут - едим на передовую, помогите продуктами питания нашим воинам и по возможности деньгами на карту.
Странно, мне кажется ЗСУ с такими зарплатами должны уже помогать старикам в тылу. :shock:

Куда вы там едите ? или что вы там едите ?
Или едете

Ну почему российские не знают российский язык ... :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:06

  pesikot написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня читаю у себя в группе дома.
Пишут - едим на передовую, помогите продуктами питания нашим воинам и по возможности деньгами на карту.
Странно, мне кажется ЗСУ с такими зарплатами должны уже помогать старикам в тылу. :shock:

Куда вы там едите ? или что вы там едите ?
Или едете

Ну почему российские не знают российский язык ... :)

Нашёлся знаток, которого никто за бред уже и не читает :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:32

Облигации ОВГЗ продолжают дешеветь, доходности продолжают расти.
Так сегодня на ПФТС прошли следующие сделки ( прогонки отбросил )

Дата погашения - доходность - Объем,шт

октябрь 2022 - 18% - 3000
апрель 2023 - 20% - 3300
август 2023 - 20% - 1000
февраль 2025 - 23,6% - 4947
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:36

  bamper написав:
«За даними Національного Банку України, обсяг експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становить 3,74 млрд долл, що на 23% більше ніж за аналогічний період попереднього року. Це майже 110 млрд грн. надходжень до економіки України. При цьому сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів у першому півріччі склала 32,6 млрд грн.»

скільки "заводів" побудовано щоб на 23% збільшити валютну виручку за рік? скільки дотацій отримано від держави?.. а?
не заважайте працювати - це все що потрібно від держави... якби ще ця держава боролась з корупцією то тут би давно золоті гори були б...

сколько +

а можно источник? не верю в 32,6 млрд грн податків при выручке 110 млрд грн...
голову включайте...
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 12 сер, 2022 18:44, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:39

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня читаю у себя в группе дома.
Пишут - едим на передовую, помогите продуктами питания нашим воинам и по возможности деньгами на карту.
Странно, мне кажется ЗСУ с такими зарплатами должны уже помогать старикам в тылу. :shock:

Куда вы там едите ? или что вы там едите ?
Или едете

Ну почему российские не знают российский язык ... :)

Нашёлся знаток, которого никто за бред уже и не читает :P

Ты же прочитал :)
То где никто ? :)
pesikot
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  #<1 ... 9849985098519852>
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