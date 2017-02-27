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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:43
Игорь Алексеевич написав: pesikot написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня читаю у себя в группе дома.
Пишут - едим
на передовую, помогите продуктами питания нашим воинам и по возможности деньгами на карту.
Странно, мне кажется ЗСУ с такими зарплатами должны уже помогать старикам в тылу.
Куда вы там едите ? или что вы там едите ?
Или едете
Ну почему российские не знают российский язык ...
Нашёлся знаток, которого никто за бред уже и не читает
просто как-то повелось, что бандеровцы русским владеют лучше, чем ватники...
уровень развития, что поделать
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:44
pesikot написав:
То где никто ?
для тупых, как ты спецом так напЭсал))
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