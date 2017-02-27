RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9849985098519852
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:43

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня читаю у себя в группе дома.
Пишут - едим на передовую, помогите продуктами питания нашим воинам и по возможности деньгами на карту.
Странно, мне кажется ЗСУ с такими зарплатами должны уже помогать старикам в тылу. :shock:

Куда вы там едите ? или что вы там едите ?
Или едете

Ну почему российские не знают российский язык ... :)

Нашёлся знаток, которого никто за бред уже и не читает :P

просто как-то повелось, что бандеровцы русским владеют лучше, чем ватники...
уровень развития, что поделать ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2327
З нами з: 29.09.19
Подякував: 353 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  pesikot написав:То где никто ?

для тупых, как ты спецом так напЭсал))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5613
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9849985098519852
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3100, 3101, 3102
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31017 33182432
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 сер, 2022 11:57
greenozon
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 162, 163, 164
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1638 11416239
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 сер, 2022 15:18
_hunter
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22541372
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1310)
12.08.2022 19:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.