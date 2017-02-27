antey1969 написав:Обычная схема - во всех проблемах винить какую-то часть общества или бизнеса. Быстро перевести стрелки в стиле "ату его!". Кто виноват в скачке доллара? Ясное дело - злые таблички с курсами у дорог. Кто посмел вывалить морально неустойчивым гражданам на обозрение эту пакость? Подлые обменки-подрыватели. Да, бред, а ну и что? Стрелочники назначены, можно расслабить булки до очередного затыка. Причем, НБУ в этой ситуации и не виноват то совершенно. Он еще неплохо держится. Война на своей территории разрушит любую экономику. Но многолетняя привычка тупо перекинуть стрелки просто неистребима.
Эмоционально ... потужно ... а по сути где ?
Это же калька с РФ - не показывать курсы валют Но вы не говорите, что Украину пытаються свалить в автократию, как в РФ Вы мыслите мелочно, как и всегда
«За даними Національного Банку України, обсяг експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становить 3,74 млрд долл, що на 23% більше ніж за аналогічний період попереднього року. Це майже 110 млрд грн. надходжень до економіки України. При цьому сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів у першому півріччі склала 32,6 млрд грн.»
скільки "заводів" побудовано щоб на 23% збільшити валютну виручку за рік? скільки дотацій отримано від держави?.. а? не заважайте працювати - це все що потрібно від держави... якби ще ця держава боролась з корупцією то тут би давно золоті гори були б...
сколько +
а можно источник? не верю в 32,6 млрд грн податків при выручке 110 млрд грн... голову включайте...
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 12 сер, 2022 18:44, всього редагувалось 1 раз.
«За даними Національного Банку України, обсяг експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становить 3,74 млрд долл, що на 23% більше ніж за аналогічний період попереднього року. Це майже 110 млрд грн. надходжень до економіки України. При цьому сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів у першому півріччі склала 32,6 млрд грн.»
скільки "заводів" побудовано щоб на 23% збільшити валютну виручку за рік? скільки дотацій отримано від держави?.. а? не заважайте працювати - це все що потрібно від держави... якби ще ця держава боролась з корупцією то тут би давно золоті гори були б...
сколько +
а можно источник? не верю в 32,6 млрд грн податків при выручке 110 млрд грн... голову включайте...
а де тут про податки було? але з іншого боку, берем експорт пшоно/олія/чугуній, і що маєм, повернення ПДВ, осідання бабла в офшорах і мінімізація податків, і який вихлоп в результаті? крім забрудненої атмосфери, гербіцидів, хімакалій і т.п. і т.д. але валюта зайшла, не олігархам..., не слугам ... мабуть в цьому причина що так на ІТ тут бочку котять в колгосп ії, в Дію-Сіті, а хто не хоче - повістку від воєнкома ... і буде благодать
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 12 сер, 2022 19:02, всього редагувалось 2 разів.
somilitark написав:По курсу, підпираємо і обнімаємо 40, боковик на горизонті.
Обменки мешали, задирали курс. И почему то теперь нет истерик, что банки разгоняют курс и мешают НБУ его удерживать, хотя выставили все банки от 40+. Ну кроме Привата. НБУ так божился, что без обменок курс устаканится в районе официального. Видимо это 40. Все остальное очередные сказки.
Около 40 - это на текущий момент. Думаю, осенью полтинник разменяем походя.
Да, реалистичный сценарий. А ведь и месяца не прошло, как передернули с 29 на 36. Но все же вначале будет налоХ на импорт...конечно, через мультипликатор он тормознет экономику, но то такЭ, через пару месяцев. А нам бы день простоять да ночь продержаться.
«За даними Національного Банку України, обсяг експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становить 3,74 млрд долл, що на 23% більше ніж за аналогічний період попереднього року. Це майже 110 млрд грн. надходжень до економіки України. При цьому сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів у першому півріччі склала 32,6 млрд грн.»
скільки "заводів" побудовано щоб на 23% збільшити валютну виручку за рік? скільки дотацій отримано від держави?.. а? не заважайте працювати - це все що потрібно від держави... якби ще ця держава боролась з корупцією то тут би давно золоті гори були б...
сколько +
а можно источник? не верю в 32,6 млрд грн податків при выручке 110 млрд грн... голову включайте...
bamper написав:«За даними Національного Банку України, обсяг експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становить 3,74 млрд долл, що на 23% більше ніж за аналогічний період попереднього року. Це майже 110 млрд грн. надходжень до економіки України. При цьому сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів у першому півріччі склала 32,6 млрд грн.»
скільки "заводів" побудовано щоб на 23% збільшити валютну виручку за рік? скільки дотацій отримано від держави?.. а? не заважайте працювати - це все що потрібно від держави... якби ще ця держава боролась з корупцією то тут би давно золоті гори були б...
сколько +
а можно источник? не верю в 32,6 млрд грн податків при выручке 110 млрд грн... голову включайте...