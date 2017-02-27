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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9849985098519852>
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:17

  dimo_0n написав:
  asti написав:Вам отправить в личку номер карты?
0.25*10000=2500.... Ві типо решили бинанс покрутить? :)
пока крутим Приват, а там відно будет//) ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

может быть откатик к 39-38? как вы думаете? Рефинансы оглашены, что останавливает?
koder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:48

  antey1969 написав:Обычная схема - во всех проблемах винить какую-то часть общества или бизнеса.
Быстро перевести стрелки в стиле "ату его!".
Кто виноват в скачке доллара? Ясное дело - злые таблички с курсами у дорог.
Кто посмел вывалить морально неустойчивым гражданам на обозрение эту пакость? Подлые обменки-подрыватели.
Да, бред, а ну и что? Стрелочники назначены, можно расслабить булки до очередного затыка.
Причем, НБУ в этой ситуации и не виноват то совершенно. Он еще неплохо держится. Война на своей территории разрушит любую экономику.
Но многолетняя привычка тупо перекинуть стрелки просто неистребима.

Эмоционально ... потужно ... а по сути где ?

Это же калька с РФ - не показывать курсы валют
Но вы не говорите, что Украину пытаються свалить в автократию, как в РФ
Вы мыслите мелочно, как и всегда
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:32

Облигации ОВГЗ продолжают дешеветь, доходности продолжают расти.
Так сегодня на ПФТС прошли следующие сделки ( прогонки отбросил )

Дата погашения - доходность - Объем,шт

октябрь 2022 - 18% - 3000
апрель 2023 - 20% - 3300
август 2023 - 20% - 1000
февраль 2025 - 23,6% - 4947
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:36

  bamper написав:
«За даними Національного Банку України, обсяг експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становить 3,74 млрд долл, що на 23% більше ніж за аналогічний період попереднього року. Це майже 110 млрд грн. надходжень до економіки України. При цьому сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів у першому півріччі склала 32,6 млрд грн.»

скільки "заводів" побудовано щоб на 23% збільшити валютну виручку за рік? скільки дотацій отримано від держави?.. а?
не заважайте працювати - це все що потрібно від держави... якби ще ця держава боролась з корупцією то тут би давно золоті гори були б...

сколько +

а можно источник? не верю в 32,6 млрд грн податків при выручке 110 млрд грн...
голову включайте...
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 12 сер, 2022 18:44, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:00

  Shaman написав:
  bamper написав:
«За даними Національного Банку України, обсяг експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становить 3,74 млрд долл, що на 23% більше ніж за аналогічний період попереднього року. Це майже 110 млрд грн. надходжень до економіки України. При цьому сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів у першому півріччі склала 32,6 млрд грн.»

скільки "заводів" побудовано щоб на 23% збільшити валютну виручку за рік? скільки дотацій отримано від держави?.. а?
не заважайте працювати - це все що потрібно від держави... якби ще ця держава боролась з корупцією то тут би давно золоті гори були б...

сколько +

а можно источник? не верю в 32,6 млрд грн податків при выручке 110 млрд грн...
голову включайте...

а де тут про податки було?
але з іншого боку, берем експорт пшоно/олія/чугуній,
і що маєм, повернення ПДВ, осідання бабла в офшорах і мінімізація податків,
і який вихлоп в результаті?
крім забрудненої атмосфери, гербіцидів, хімакалій і т.п. і т.д.
але валюта зайшла, не олігархам..., не слугам ...
мабуть в цьому причина що так на ІТ тут бочку котять
в колгосп ії, в Дію-Сіті, а хто не хоче - повістку від воєнкома ... і буде благодать
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 12 сер, 2022 19:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:13

  antey1969 написав:
  копейка написав:
  somilitark написав:По курсу, підпираємо і обнімаємо 40, боковик на горизонті.

Обменки мешали, задирали курс. И почему то теперь нет истерик, что банки разгоняют курс и мешают НБУ его удерживать, хотя выставили все банки от 40+. Ну кроме Привата.
НБУ так божился, что без обменок курс устаканится в районе официального.
Видимо это 40. Все остальное очередные сказки.

Около 40 - это на текущий момент.
Думаю, осенью полтинник разменяем походя.

Да, реалистичный сценарий.
А ведь и месяца не прошло, как передернули с 29 на 36.
Но все же вначале будет налоХ на импорт...конечно, через мультипликатор он тормознет экономику, но то такЭ, через пару месяцев. А нам бы день простоять да ночь продержаться.
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:41

  Shaman написав:
  bamper написав:
«За даними Національного Банку України, обсяг експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становить 3,74 млрд долл, що на 23% більше ніж за аналогічний період попереднього року. Це майже 110 млрд грн. надходжень до економіки України. При цьому сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів у першому півріччі склала 32,6 млрд грн.»

скільки "заводів" побудовано щоб на 23% збільшити валютну виручку за рік? скільки дотацій отримано від держави?.. а?
не заважайте працювати - це все що потрібно від держави... якби ще ця держава боролась з корупцією то тут би давно золоті гори були б...

сколько +

а можно источник? не верю в 32,6 млрд грн податків при выручке 110 млрд грн...
голову включайте...

Вас в гуглі забанили? Забули як вмикати голову щоб елементарно погуглити?
https://news.finance.ua/ua/eksport-it-posluh-za-piv-roku-sklav-3-74-mlrd-dol
https://minfin.com.ua/ua/2022/08/09/90224092/
https://biz.nv.ua/ukr/tech/eksport-it-poslug-zris-na-23-za-pidsumkami-pivrichchya-novini-ukrajini-50262662.html
Востаннє редагувалось bamper в П'ят 12 сер, 2022 19:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:52

  koder написав:может быть откатик к 39-38? как вы думаете?
Может.))
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:05

  bamper написав:
  Shaman написав:
  bamper написав:«За даними Національного Банку України, обсяг експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становить 3,74 млрд долл, що на 23% більше ніж за аналогічний період попереднього року. Це майже 110 млрд грн. надходжень до економіки України. При цьому сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів у першому півріччі склала 32,6 млрд грн.»

скільки "заводів" побудовано щоб на 23% збільшити валютну виручку за рік? скільки дотацій отримано від держави?.. а?
не заважайте працювати - це все що потрібно від держави... якби ще ця держава боролась з корупцією то тут би давно золоті гори були б...

сколько +

а можно источник? не верю в 32,6 млрд грн податків при выручке 110 млрд грн...
голову включайте...

Вас в гуглі забанили? Забули як вмикати голову щоб елементарно погуглити?
https://news.finance.ua/ua/eksport-it-posluh-za-piv-roku-sklav-3-74-mlrd-dol
https://minfin.com.ua/ua/2022/08/09/90224092/
https://biz.nv.ua/ukr/tech/eksport-it-poslug-zris-na-23-za-pidsumkami-pivrichchya-novini-ukrajini-50262662.html

голову треба вмикати, кому читаєш нагуглене ;)
те, що виручка ІТ за півріччя 3,74 млрд дол за даними НБУ - питань нема.

а те, що сплатили 32,6 млрд грн податків, як сказал якась асоціація, - так і ви кажіть.

якщо хтось каже, що 2 х 2 = 5, мені гугл не потрібен :D
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 12 сер, 2022 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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