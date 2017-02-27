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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9849985098519852
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:11

  flyman написав:
  Shaman написав:
  bamper написав:«За даними Національного Банку України, обсяг експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становить 3,74 млрд долл, що на 23% більше ніж за аналогічний період попереднього року. Це майже 110 млрд грн. надходжень до економіки України. При цьому сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів у першому півріччі склала 32,6 млрд грн.»

скільки "заводів" побудовано щоб на 23% збільшити валютну виручку за рік? скільки дотацій отримано від держави?.. а?
не заважайте працювати - це все що потрібно від держави... якби ще ця держава боролась з корупцією то тут би давно золоті гори були б...

сколько +

а можно источник? не верю в 32,6 млрд грн податків при выручке 110 млрд грн...
голову включайте...

а де тут про податки було?
але з іншого боку, берем експорт пшоно/олія/чугуній,
і що маєм, повернення ПДВ, осідання бабла в офшорах і мінімізація податків,
і який вихлоп в результаті?
крім забрудненої атмосфери, гербіцидів, хімакалій і т.п. і т.д.
але валюта зайшла, не олігархам..., не слугам ...
мабуть в цьому причина що так на ІТ тут бочку котять
в колгосп ії, в Дію-Сіті, а хто не хоче - повістку від воєнкома ... і буде благодать

ПДВ - окрема тема.

мінімізація податків - це ж не тільки податок на прибуток, є ще податок з доходів, ЕСВ, податок на землю та інше

якщо про мінімізацію - це як раз про ІТ ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:14

  Shaman написав:голову треба вмикати, кому читаєш нагуглене ;)
те, що виручка ІТ за півріччя 3,74 млрд дол за даними НБУ - питань нема.

а те, що сплатили 32,6 млрд грн податків, як сказал якась асоціація, - так і ви кажіть.

якщо хтось каже, що 2 х 2 = 5, мені гугл не потрібен :D

ну так відкрийте статистичні дані та перевірте. чи ви і це не знаєте як зробити?
але тут голову потрібно вмикати.. вийде? :lol:
bamper
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:16

  bamper написав:
  Shaman написав:голову треба вмикати, кому читаєш нагуглене ;)
те, що виручка ІТ за півріччя 3,74 млрд дол за даними НБУ - питань нема.

а те, що сплатили 32,6 млрд грн податків, як сказал якась асоціація, - так і ви кажіть.

якщо хтось каже, що 2 х 2 = 5, мені гугл не потрібен :D

ну так відкрийте статистичні дані та перевірте. чи ви і це не знаєте як зробити?
але тут голову потрібно вмикати.. вийде? :lol:

тут деякі вже змагались зі мною на реальних цифрах - з відомим результатом.

давайте, підкажіть, де можна побачити, скільки сплачено ІТ-сектором? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:18

  antey1969 написав:Да ладно.
Обычная схема - во всех проблемах винить какую-то часть общества или бизнеса.
Быстро перевести стрелки в стиле "ату его!".
Кто виноват в скачке доллара? Ясное дело - злые таблички с курсами у дорог.
Кто посмел вывалить морально неустойчивым гражданам на обозрение эту пакость? Подлые обменки-подрыватели.
Да, бред, а ну и что? Стрелочники назначены, можно расслабить булки до очередного затыка.
Причем, НБУ в этой ситуации и не виноват то совершенно. Он еще неплохо держится. Война на своей территории разрушит любую экономику.
Но многолетняя привычка тупо перекинуть стрелки просто неистребима.

Да никто не виноват, кроме пересичного, который пытается выжить.
Так же как никто не мешал запустить экономику до войны, а можно искать стрелочников.
Вот и все.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ось наприклад хто скільки сплатив податків за 1 півріччя 2021
Вид діяльності Обсяг податків, млрд грн
Оптова та роздрiбна торгiвля 23.7
Переробна промисловiсть 12.4
Сiльське господарство, лiсове та рибне господарства 12.3
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська дiяльнiсть 12.1
Добувна промисловiсть i розроблення кар'єрiв 8
Освіта 7.8
Постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря 7
Операцiї з нерухомим майном 6.9
ІТ 6.5
Будiвництво 4.7
Фiнансова та страхова дiяльнiсть 4.4
Тимчасове розмiщування й органiзацiя харчування 1.8
Водопостачання; каналiзацiя, поводження з вiдходами 1.6


Скільки податків сплачує ІТ-галузь України

тут дані більш схожі на правду
Shaman
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  #<1 ... 9849985098519852
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