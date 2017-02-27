bamper написав:«За даними Національного Банку України, обсяг експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становить 3,74 млрд долл, що на 23% більше ніж за аналогічний період попереднього року. Це майже 110 млрд грн. надходжень до економіки України. При цьому сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів у першому півріччі склала 32,6 млрд грн.»
скільки "заводів" побудовано щоб на 23% збільшити валютну виручку за рік? скільки дотацій отримано від держави?.. а? не заважайте працювати - це все що потрібно від держави... якби ще ця держава боролась з корупцією то тут би давно золоті гори були б...
сколько +
а можно источник? не верю в 32,6 млрд грн податків при выручке 110 млрд грн... голову включайте...
а де тут про податки було? але з іншого боку, берем експорт пшоно/олія/чугуній, і що маєм, повернення ПДВ, осідання бабла в офшорах і мінімізація податків, і який вихлоп в результаті? крім забрудненої атмосфери, гербіцидів, хімакалій і т.п. і т.д. але валюта зайшла, не олігархам..., не слугам ... мабуть в цьому причина що так на ІТ тут бочку котять в колгосп ії, в Дію-Сіті, а хто не хоче - повістку від воєнкома ... і буде благодать
ПДВ - окрема тема.
мінімізація податків - це ж не тільки податок на прибуток, є ще податок з доходів, ЕСВ, податок на землю та інше
antey1969 написав:Да ладно. Обычная схема - во всех проблемах винить какую-то часть общества или бизнеса. Быстро перевести стрелки в стиле "ату его!". Кто виноват в скачке доллара? Ясное дело - злые таблички с курсами у дорог. Кто посмел вывалить морально неустойчивым гражданам на обозрение эту пакость? Подлые обменки-подрыватели. Да, бред, а ну и что? Стрелочники назначены, можно расслабить булки до очередного затыка. Причем, НБУ в этой ситуации и не виноват то совершенно. Он еще неплохо держится. Война на своей территории разрушит любую экономику. Но многолетняя привычка тупо перекинуть стрелки просто неистребима.
Да никто не виноват, кроме пересичного, который пытается выжить. Так же как никто не мешал запустить экономику до войны, а можно искать стрелочников. Вот и все.
ось наприклад хто скільки сплатив податків за 1 півріччя 2021
Вид діяльності Обсяг податків, млрд грн Оптова та роздрiбна торгiвля 23.7 Переробна промисловiсть 12.4 Сiльське господарство, лiсове та рибне господарства 12.3 Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська дiяльнiсть 12.1 Добувна промисловiсть i розроблення кар'єрiв 8 Освіта 7.8 Постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря 7 Операцiї з нерухомим майном 6.9 ІТ 6.5 Будiвництво 4.7 Фiнансова та страхова дiяльнiсть 4.4 Тимчасове розмiщування й органiзацiя харчування 1.8 Водопостачання; каналiзацiя, поводження з вiдходами 1.6
Shaman написав:ось наприклад хто скільки сплатив податків за 1 півріччя 2021
Вид діяльності Обсяг податків, млрд грн Оптова та роздрiбна торгiвля 23.7 Переробна промисловiсть 12.4 Сiльське господарство, лiсове та рибне господарства 12.3 Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська дiяльнiсть 12.1 Добувна промисловiсть i розроблення кар'єрiв 8 Освіта 7.8 Постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря 7 Операцiї з нерухомим майном 6.9 ІТ 6.5 Будiвництво 4.7 Фiнансова та страхова дiяльнiсть 4.4 Тимчасове розмiщування й органiзацiя харчування 1.8 Водопостачання; каналiзацiя, поводження з вiдходами 1.6
обсяг експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становить $3,74 млрд обсяг експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2021 року становив $1,44 млрд тільки обсяг виріс в 2,6 рази тепер додайте сюди Дію.Сіті яка вже працює та нові податки типу "податок на Гугл"
Shaman написав:ось наприклад хто скільки сплатив податків за 1 півріччя 2021
Вид діяльності Обсяг податків, млрд грн Оптова та роздрiбна торгiвля 23.7 Переробна промисловiсть 12.4 Сiльське господарство, лiсове та рибне господарства 12.3 Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська дiяльнiсть 12.1 Добувна промисловiсть i розроблення кар'єрiв 8 Освіта 7.8 Постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря 7 Операцiї з нерухомим майном 6.9 ІТ 6.5 Будiвництво 4.7 Фiнансова та страхова дiяльнiсть 4.4 Тимчасове розмiщування й органiзацiя харчування 1.8 Водопостачання; каналiзацiя, поводження з вiдходами 1.6
обсяг експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становить $3,74 млрд обсяг експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2021 року становив $1,44 млрд тільки обсяг виріс в 2,6 рази тепер додайте сюди Дію.Сіті яка вже працює та нові податки типу "податок на Гугл"
в ВАШОМУ попередньому повідомленні - ріст послуг за півріччя -23%. зараз ви пишете 2,6 рази - це як - шизофренія?
а можно источник? не верю в 32,6 млрд грн податків при выручке 110 млрд грн... голову включайте...
а де тут про податки було? але з іншого боку, берем експорт пшоно/олія/чугуній, і що маєм, повернення ПДВ, осідання бабла в офшорах і мінімізація податків, і який вихлоп в результаті? крім забрудненої атмосфери, гербіцидів, хімакалій і т.п. і т.д. але валюта зайшла, не олігархам..., не слугам ... мабуть в цьому причина що так на ІТ тут бочку котять в колгосп ії, в Дію-Сіті, а хто не хоче - повістку від воєнкома ... і буде благодать
ПДВ - окрема тема.
мінімізація податків - це ж не тільки податок на прибуток, є ще податок з доходів, ЕСВ, податок на землю та інше
якщо про мінімізацію - це як раз про ІТ
Можна тут детальніше, як саме? Ви не переплутали з Оманом і Панамою?