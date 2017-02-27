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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9850985198529853
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 07:33

  копейка написав:
  antey1969 написав:Да ладно.
Обычная схема - во всех проблемах винить какую-то часть общества или бизнеса.
Быстро перевести стрелки в стиле "ату его!".
Кто виноват в скачке доллара? Ясное дело - злые таблички с курсами у дорог.
Кто посмел вывалить морально неустойчивым гражданам на обозрение эту пакость? Подлые обменки-подрыватели.
Да, бред, а ну и что? Стрелочники назначены, можно расслабить булки до очередного затыка.
Причем, НБУ в этой ситуации и не виноват то совершенно. Он еще неплохо держится. Война на своей территории разрушит любую экономику.
Но многолетняя привычка тупо перекинуть стрелки просто неистребима.

Да никто не виноват, кроме пересичного, который пытается выжить.
Так же как никто не мешал запустить экономику до войны, а можно искать стрелочников.
Вот и все.

Более того. Никто не мешал сохранить ее со времен УССР. Почему Кучма на свободе? Религия не позволяет?
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 07:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Где Долярчик?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 07:46

  Investor_K написав:Где Долярчик?

Он же писал что ему скоро на пару недель туда, где не разрешают пользоваться смартфонами
WallNutPen
 
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