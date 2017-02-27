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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9850985198529853
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 07:33

  копейка написав:
  antey1969 написав:Да ладно.
Обычная схема - во всех проблемах винить какую-то часть общества или бизнеса.
Быстро перевести стрелки в стиле "ату его!".
Кто виноват в скачке доллара? Ясное дело - злые таблички с курсами у дорог.
Кто посмел вывалить морально неустойчивым гражданам на обозрение эту пакость? Подлые обменки-подрыватели.
Да, бред, а ну и что? Стрелочники назначены, можно расслабить булки до очередного затыка.
Причем, НБУ в этой ситуации и не виноват то совершенно. Он еще неплохо держится. Война на своей территории разрушит любую экономику.
Но многолетняя привычка тупо перекинуть стрелки просто неистребима.

Да никто не виноват, кроме пересичного, который пытается выжить.
Так же как никто не мешал запустить экономику до войны, а можно искать стрелочников.
Вот и все.

Более того. Никто не мешал сохранить ее со времен УССР. Почему Кучма на свободе? Религия не позволяет?
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 07:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Где Долярчик?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 07:46

  Investor_K написав:Где Долярчик?

Он же писал что ему скоро на пару недель туда, где не разрешают пользоваться смартфонами
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 08:39

Офтоп вихідного дня.
Підкажіть будь ласка , як фізичній особі з кешем (евро) на руках в Ірландії перевести евро в Україну і отримати їх в євро.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 08:52

  Hotab написав:Офтоп вихідного дня.
Підкажіть будь ласка , як фізичній особі з кешем (евро) на руках в Ірландії перевести евро в Україну і отримати їх в євро.

Бесплатно? Такого не знаю. А платно - отправить WU и получить его вначале на евровую кдв привата, a потом заказать получение евро в привате и снять в отделении. Или же перевести свифтом но счёт в евро в том банке где можете снять евро. Если есть возможность в Ирландии отправить перевод по Sepa при наличии счетов в евро у мони или кредо - можно через них в моню (и потом снять через абанк) или кредо (снять у них в кассе). Но везде будет тот или иной комис.
Кэша надеюсь не очень много - чтобы финмон в местных банков не возбудился
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:03

Запорожье
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Востаннє редагувалось edvardd в Суб 13 сер, 2022 09:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:03

  Hotab написав:Офтоп вихідного дня.
Підкажіть будь ласка , як фізичній особі з кешем (евро) на руках в Ірландії перевести евро в Україну і отримати їх в євро.

SEPA
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Hotab написав:Офтоп вихідного дня.
Підкажіть будь ласка , як фізичній особі з кешем (евро) на руках в Ірландії перевести евро в Україну і отримати їх в євро.
Перевод по SEPA на евровый счет в А-банк или Моно будет наименее затратным вариантом (0.9%). Возможность внести нал на счет в Ирландии зависит от статуса тамошнего физлица.
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Ще Кредо банк працює із SEPA

https://bankchart.com.ua/groshovi_perek ... krayintsiv
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 10:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  WallNutPen написав:Кэша надеюсь не очень много - чтобы финмон в местных банков не возбудился

Пара куе. Це багато, чи ні?
Статус особи - отримувач соціальних виплат як втікач від війни.
Кредо віддає валюту зараз?
Hotab
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