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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 10:43
Навуходоносор написав: копейка написав: antey1969 написав:
Да ладно.
Обычная схема - во всех проблемах винить какую-то часть общества или бизнеса.
Быстро перевести стрелки в стиле "ату его!".
Кто виноват в скачке доллара? Ясное дело - злые таблички с курсами у дорог.
Кто посмел вывалить морально неустойчивым гражданам на обозрение эту пакость? Подлые обменки-подрыватели.
Да, бред, а ну и что? Стрелочники назначены, можно расслабить булки до очередного затыка.
Причем, НБУ в этой ситуации и не виноват то совершенно. Он еще неплохо держится. Война на своей территории разрушит любую экономику.
Но многолетняя привычка тупо перекинуть стрелки просто неистребима.
Да никто не виноват, кроме пересичного, который пытается выжить.
Так же как никто не мешал запустить экономику до войны, а можно искать стрелочников.
Вот и все.
Более того. Никто не мешал сохранить ее со времен УССР. Почему Кучма на свободе? Религия не позволяет?
так храните свой "жигуль" 90 года. правда, основная часть несознательных граждан давно выкинула их на свалку.
экономика так не работает, ее нельзя сохранить. как там в одном произведении - что мертво - умереть не может
любые попытки сохранить экономику путем дотаций - а других нет - путь в никуда.
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Shaman
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Додано: Суб 13 сер, 2022 11:01
Shaman написав:
любые попытки сохранить экономику путем дотаций - а других нет - путь в никуда
именно по этому в гривне можно только зарабатывать, но не хранить.
потому что с 2008г все правительства отдалживают на субсидирование неэффективного государства, вместо того, чтобы реформировать его, занимаются имитацией и бегают с протянутой рукой, преподнося это за "перемогу".
в среднем, каждые 5 лет это государство половинит стоимость сбережений и труда, а тех кто страхуется в ин.валюте называет спекулянтами, а теперь уже и сепаратистами
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Додано: Суб 13 сер, 2022 11:12
Moneta написав:
тех кто страхуется в ин.валюте называет спекулянтами, а теперь уже и сепаратистами
Что такие лица - это валютные спекулянты, факт. Просто по определению. Ничего в этом зазорного нет. Более того, НКУ на спекуляции фиатом физиками смотрит сугубо положительно и налогом доход от спекуляций не обкладывает (про спекуляции криптой, увы, такого сказать нельзя). А кто обзывает сепаратистами и чем мотивирует?
Востаннє редагувалось moveton
в Суб 13 сер, 2022 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 11:12
Moneta написав: Shaman написав:
любые попытки сохранить экономику путем дотаций - а других нет - путь в никуда
именно по этому в гривне можно только зарабатывать, но не хранить.
потому что с 2008г все правительства отдалживают на субсидирование неэффективного государства, вместо того, чтобы реформировать его, занимаются имитацией и бегают с протянутой рукой, преподнося это за "перемогу".
в среднем, каждые 5 лет это государство половинит стоимость сбережений и труда, а тех кто страхуется в ин.валюте называет спекулянтами, а теперь уже и сепаратистами
попытки провести аналогию остроумны, но не более.
вы вдруг забыли, как кредитуется государство-эмитент столь любимой вами валюты?
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 13 сер, 2022 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Shaman
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Додано: Суб 13 сер, 2022 11:14
Hotab написав: WallNutPen написав:
Кэша надеюсь не очень много - чтобы финмон в местных банков не возбудился
Пара куе. Це багато, чи ні?
Статус особи - отримувач соціальних виплат як втікач від війни.
Кредо віддає валюту зараз?
Це по сумi нормально - вдома з отриманням таких сум проблем не буде.
По кредо - нормально. Спiлкувався на днях у вiддiленнi - коли почув що у спiвробiтницi телефоном питали чи можна зняти злотi a вона вiдповiдала, що так - ця валюта в наявностi. Так вона сказала, що проблем з EUR та USD - нема. Якщо нема в наявностi зараз - зазвичай за 2-3 днi питання вирiшують
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Додано: Суб 13 сер, 2022 11:15
flyman написав: Shaman написав: flyman написав:
а де тут про податки було?
але з іншого боку, берем експорт пшоно/олія/чугуній,
і що маєм, повернення ПДВ, осідання бабла в офшорах і мінімізація податків,
і який вихлоп в результаті?
крім забрудненої атмосфери, гербіцидів, хімакалій і т.п. і т.д.
але валюта зайшла, не олігархам..., не слугам ...
мабуть в цьому причина що так на ІТ тут бочку котять
в колгосп ії, в Дію-Сіті, а хто не хоче - повістку від воєнкома ... і буде благодать
ПДВ - окрема тема.
мінімізація податків - це ж не тільки податок на прибуток, є ще податок з доходів, ЕСВ, податок на землю та інше
якщо про мінімізацію - це як раз про ІТ
Можна тут детальніше, як саме?
Ви не переплутали з Оманом і Панамою?
не ну конечно, когди ИТшник платит 5% со своего дохода - это все по-честному
в каких странах еще так можно, подскажите...
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Shaman
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Додано: Суб 13 сер, 2022 11:27
если налоги растут значит всё правильно делается.Пусть платят 5. Или лучше поставить 32 и ничего не собирать зато радоватся что у всех 32.Айтишники это не недра страны качать.Вот пусть за недра и пшеницу платят 32 а за айтишников скоро война в мире будет как за ресурс
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Додано: Суб 13 сер, 2022 11:27
кстати, смотрю, что с середины июля начали активно использовать дневной рефинанс от НБУ. в целом немного, но для отдельных банков - прилично - от 1 до 5 ярдов грн.
кому-то плоховатенько, нужна кислородная подушка
?
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Shaman
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