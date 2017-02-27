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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 сер, 2022 11:36
Shaman написав:
кстати, смотрю, что с середины июля начали активно использовать дневной рефинанс от НБУ. в целом немного, но для отдельных банков - прилично - от 1 до 5 ярдов грн.
кому-то плоховатенько, нужна кислородная подушка
?
Так это может быть под наведение "марафета" либо по обязательным резервам, либо по отдельным показателям ликвидности. Если на межбанке под эти цели дешевых ресурсов нет - привлекают рефинанс. Дневной он обычно под небольшой "марафет" - ничего глобального
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WallNutPen
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Додано: Суб 13 сер, 2022 11:40
[quote="5474037:Shaman"][quote="5473947:Навуходоносор"]
Более того. Никто не мешал сохранить ее со времен УССР. Почему Кучма на свободе? Религия не позволяет?[/quote]
так храните свой "жигуль" 90 года. правда, основная часть несознательных граждан давно выкинула их на свалку.
экономика так не работает, ее нельзя сохранить. как там в одном произведении - что мертво - умереть не может
любые попытки сохранить экономику путем дотаций - а других нет - путь в никуда.[/quote]
Либо Вы дурачок, либо тролль.
Польша, Чехия. 90% заводов работают до сих пор. Как и работали с самого начала - кто с 20-х прошлого века, кто с 50-х.
Такой х..и, включая и распил на металлолом вооружения, история не знала.
Безнаказанность авторов и исполнителей провоцирует повторять и повторять распил всего имущего.
Востаннє редагувалось Навуходоносор
в Суб 13 сер, 2022 11:46, всього редагувалось 2 разів.
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Навуходоносор
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Додано: Суб 13 сер, 2022 11:43
fler написав:
Це жарт такий чи звідки інфа?
Предположение...
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asti
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Додано: Суб 13 сер, 2022 11:52
konstantin kirovograd написав:
если налоги растут значит всё правильно делается.Пусть платят 5. Или лучше поставить 32 и ничего не собирать зато радоватся что у всех 32.Айтишники это не недра страны качать.Вот пусть за недра и пшеницу платят 32 а за айтишников скоро война в мире будет как за ресурс
:
этих ойтишников как .... на лопате. война за ресурс.
это обожествление уже начинает раздражать.
святое ойти-ойти-ойти, "5 процентов", "повысьте нам курс валюты, а иноче мы уедем".
будете скоро налогооблагаться как и все и без привилегий. земля вокруг айти не крутится.
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Alex2007
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Додано: Суб 13 сер, 2022 12:12
asti написав: fler написав:
Це жарт такий чи звідки інфа?
Предположение...
Негарно так "предполагать'.
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Hotab
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Додано: Суб 13 сер, 2022 12:18
moveton написав: Moneta написав:
тех кто страхуется в ин.валюте называет спекулянтами, а теперь уже и сепаратистами
Что такие лица - это валютные спекулянты, факт. Просто по определению. Ничего в этом зазорного нет. Более того, НКУ на спекуляции фиатом физиками смотрит сугубо положительно и налогом доход от спекуляций не обкладывает (про спекуляции криптой, увы, такого сказать нельзя). А кто обзывает сепаратистами и чем мотивирует?
розкажіть це валютним вкладникам Мегабанка
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flyman
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Додано: Суб 13 сер, 2022 12:21
Alex2007 написав:
этих ойтишников как .... на лопате. война за ресурс.
Угу... а чего .... с лопаты так много платят, да и спрос на спецов не уменьшается, а увеличивается ? Почему условный слесарь 1000500 разряда получается в среднем до 1000 у.е. а сеньор айтишник от 3000~до бесконечности.
Я далеко не дурак, но попытки выучить банальную java даются адскими усилиями. Если бы всё было бы так просто то конкуренция давно бы опустила планки зарплат до среднего по рынку.
Почитайте про кремниевую долину, какие там зарплаты, уровень жизни, цена жизни, цена на недвижимость.... - это всё ... с лопаты.
P.S. грамотно написанный софт для автоматизации заменяет десятки, сотни условных слесарей и легко масштабируется. Ну а про сферу развлечений и услуг это отдельный разговор.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Суб 13 сер, 2022 12:30, всього редагувалось 2 разів.
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alex_dvornichenko
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Додано: Суб 13 сер, 2022 12:22
quote="5474068:Shaman"
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flyman написав: Shaman написав: flyman написав:
а де тут про податки було?
але з іншого боку, берем експорт пшоно/олія/чугуній,
і що маєм, повернення ПДВ, осідання бабла в офшорах і мінімізація податків,
і який вихлоп в результаті?
крім забрудненої атмосфери, гербіцидів, хімакалій і т.п. і т.д.
але валюта зайшла, не олігархам..., не слугам ...
мабуть в цьому причина що так на ІТ тут бочку котять
в колгосп ії, в Дію-Сіті, а хто не хоче - повістку від воєнкома ... і буде благодать
ПДВ - окрема тема.
мінімізація податків - це ж не тільки податок на прибуток, є ще податок з доходів, ЕСВ, податок на землю та інше
якщо про мінімізацію - це як раз про ІТ
Можна тут детальніше, як саме?
Ви не переплутали з Оманом і Панамою?
не ну конечно, когди ИТшник платит 5% со своего дохода - это все по-честному
в каких странах еще так можно, подскажите...
==== quote
в Грузії 1%, у Польщі 8..12%, але не забувай, що тут нема списання витрат на бізнес, і що ІТ ФОП соціально ніяк не захищений.
Підкажіть, з якої держави не випускають людей (підказка Пн.Корея, то може б помовчали).
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flyman
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Додано: Суб 13 сер, 2022 12:25
Alex2007 написав: konstantin kirovograd написав:
если налоги растут значит всё правильно делается.Пусть платят 5. Или лучше поставить 32 и ничего не собирать зато радоватся что у всех 32.Айтишники это не недра страны качать.Вот пусть за недра и пшеницу платят 32 а за айтишников скоро война в мире будет как за ресурс
:
этих ойтишников как .... на лопате. война за ресурс.
это обожествление уже начинает раздражать.
святое ойти-ойти-ойти, "5 процентов", "повысьте нам курс валюты, а иноче мы уедем".
будете скоро налогооблагаться как и все и без привилегий. земля вокруг айти не крутится.
зайдіть в супермаркет, будете здивовані, що там на 2% а не на 5%,
от де "оптимізатори", не там борцуни шукають, а от ІТ ворог патріотів
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flyman
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Додано: Суб 13 сер, 2022 12:28
Alex2007 написав:
будете скоро налогооблагаться как и все и без привилегий. земля вокруг айти не крутится.
а вам яка різниця то? такі як ви 30 років платили ахметову, коломойському і ко.. вас доїли як тільки можна через всілякі схеми... і такі як ви покірно обирали все тих же, не розуміючи що насправді нічого не вирішуєту в своєму житті...
тепер біситесь що є люди які можуть обирати своє майбутнє? обирати майбутнє своїх дітей? просити поваги за те що вони платять податки і реагувати відповідно якщо такої поваги не отримують?...
такі як ви навічно застрягли в минулому і для таких немає майбутнього. надіюсь таких як ви не буде в майбутньому України.
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