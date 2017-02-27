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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 985398549855985698579858>
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 12:32

  flyman написав:quote="5474068:Shaman"
===
  flyman написав:Можна тут детальніше, як саме?
Ви не переплутали з Оманом і Панамою?

не ну конечно, когди ИТшник платит 5% со своего дохода - это все по-честному ;)
в каких странах еще так можно, подскажите...

==== quote

в Грузії 1%, у Польщі 8..12%, але не забувай, що тут нема списання витрат на бізнес, і що ІТ ФОП соціально ніяк не захищений.

Підкажіть, з якої держави не випускають людей (підказка Пн.Корея, то може б помовчали).

з якої держави, яка воює, - не забувай кожного разу це дописувати. збройних конфліктів такого рівня в Европі не було вже років 70, та й зараз в мирі немає конфліктів такої интенсивності

по податкам - грузія не приклад. а в Польші ти всі податки врахував - чи щось забув?

податок на доходи 18% - це не така й висока ставка порівняно з розвиненими країнами.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 12:36

  Shaman написав:по податкам - грузія не приклад. а в Польші ти всі податки врахував - чи щось забув?

податок на доходи 18% - це не така й висока ставка порівняно з розвиненими країнами.

Грузія не приклад тому що вам не має чим аргументувати? ще один мамкин аналітег...
коли починаєте порівнювати податки також додавайте всі інші аспекти життя. ви живете не тільки податками...
як вам їздити по всій Німечинні за 9 євро все літо?
https://travelua.com.ua/world/nimechchyna/yizdyty-po-vsij-nimechchyni-za-9-yevro.html
привіт укрзалізниці...
bamper
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 12:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  bamper написав:такі як ви навічно застрягли в минулому і для таких немає майбутнього. надіюсь таких як ви не буде в майбутньому України.

а хто останется, одни вумные айтишники и тупые айфончики? дай бог, чтобы таких порядочных и умных людей как алекс побольше оставалось в стране.
чик
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 12:43

  Навуходоносор написав:
  Shaman написав:
  Навуходоносор написав:Более того. Никто не мешал сохранить ее со времен УССР. Почему Кучма на свободе? Религия не позволяет?

так храните свой "жигуль" 90 года. правда, основная часть несознательных граждан давно выкинула их на свалку.

экономика так не работает, ее нельзя сохранить. как там в одном произведении - что мертво - умереть не может :D

любые попытки сохранить экономику путем дотаций - а других нет - путь в никуда.

Либо Вы дурачок, либо тролль.
Польша, Чехия. 90% заводов работают до сих пор. Как и работали с самого начала - кто с 20-х прошлого века, кто с 50-х.
Такой х..и, включая и распил на металлолом вооружения, история не знала.
Безнаказанность авторов и исполнителей провоцирует повторять и повторять распил всего имущего.

о, уже переход на личности - значит, аргументы заканчиваются :D

у меня нет достоверной статистики по Польше и Чехии, но ставлю вашу цифру под сомнение.
ни в той, ни в той стране нет таких монстров-предприятий, о которых так стонут, - а монстры неэффективны от слова совсем. это раз

второе, так реформы надо было делать шоковые сразу, а мы же о населении заботились.

все делают вид, что не понимают, что для быстрой перестройки экономики нужны шоковые меры. это наша плата за социалистический эксперимент, который увы, провалился.

а шоковые меры - это всегда существенное падение уровня жизни, и самое главное, все понимают - надо много делать самому, гос-во о тебе позаботится только в крайнем случае. а у нас до сих пор - ээнергия и газ - должны быть по дешевым ценам и никак иначе.

высокодоходная экономика и социализм несовместимы - может все-таки попробуете осилить Айн Рэнд? ;)
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 13 сер, 2022 12:48, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 12:48

  WallNutPen написав:
  Shaman написав:кстати, смотрю, что с середины июля начали активно использовать дневной рефинанс от НБУ. в целом немного, но для отдельных банков - прилично - от 1 до 5 ярдов грн.

кому-то плоховатенько, нужна кислородная подушка :D ?

Так это может быть под наведение "марафета" либо по обязательным резервам, либо по отдельным показателям ликвидности. Если на межбанке под эти цели дешевых ресурсов нет - привлекают рефинанс. Дневной он обычно под небольшой "марафет" - ничего глобального

просто ранее в этом году такого не было, началось в июле.
вопрос в марафете или кому-то уже нужен ИВЛ? :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 12:53

  чик написав:
  bamper написав:такі як ви навічно застрягли в минулому і для таких немає майбутнього. надіюсь таких як ви не буде в майбутньому України.

а хто останется, одни вумные айтишники и тупые айфончики? дай бог, чтобы таких порядочных и умных людей как алекс побольше оставалось в стране.

куди тим аЙтІшнікам до нормальних пацанів що в день по 2 ляма підіймають :lol:
щей й без податків!
мрія кожного місцевого алекса...

За перетин лінії зіткнення на Запоріжжі "заробляли" хабарів на 2 млн щодня
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/13/7363114/
Востаннє редагувалось bamper в Суб 13 сер, 2022 12:55, всього редагувалось 1 раз.
bamper
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 12:54

  bamper написав:
  чик написав:
  bamper написав:такі як ви навічно застрягли в минулому і для таких немає майбутнього. надіюсь таких як ви не буде в майбутньому України.

а хто останется, одни вумные айтишники и тупые айфончики? дай бог, чтобы таких порядочных и умных людей как алекс побольше оставалось в стране.

куди тим аЙтІшнікам до номарльних пацанів що в день по 2 ляма підіймають :lol:

За перетин лінії зіткнення на Запоріжжі "заробляли" хабарів на 2 млн щодня
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/13/7363114/

закрили дорогу заробітчанам, які привозили валюту із заробітків,
тепер ще добити ІТ, і наступить благодать.

Про обмінки, які "гойдали нестабільний курс" можна, вже не гойдають. А курс того.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 12:56

  bamper написав:
  Shaman написав:по податкам - грузія не приклад. а в Польші ти всі податки врахував - чи щось забув?

податок на доходи 18% - це не така й висока ставка порівняно з розвиненими країнами.

Грузія не приклад тому що вам не має чим аргументувати? ще один мамкин аналітег...
коли починаєте порівнювати податки також додавайте всі інші аспекти життя. ви живете не тільки податками...
як вам їздити по всій Німечинні за 9 євро все літо?
https://travelua.com.ua/world/nimechchyna/yizdyty-po-vsij-nimechchyni-za-9-yevro.html
привіт укрзалізниці...

грузія не приклад, бо там маленькі податки та гадаю маленька соціальна допомога від держави.

а скільки там в Німечині податок? ;)
і платиться там він з доходів, отриманих в Німечині, з доходів отриманих поза країною. а не як у нас - з мінімалки податки сплачу, а все інше - це моє :D

спочатку податки, потім - збільшення соціальних гарантій.
інакше піраміда ОВДП - чим закінчуються піраміди всі ж знають на фінансовому форумі? :)

знають всі, але деякі гадають, що встигнуть зіскочити :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:04

  Shaman написав:спочатку податки, потім - збільшення соціальних гарантій.

ну якщо більше лити в диряве відро то буде більше води, так?
про які соціальні гарантії ви кажете, коли країна навіть базові потреби безпеки надати не може.
про суди, кругову поруку та корупцію та інше я навіть не буду розпочинати...
у вас тут по 2 ляма в день тільки в Запоріжжі збирають, а ви тут про якісь податки і гарантії гадаєте...
фантазер...
bamper
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  bamper написав:мрія кожного місцевого алекса...

это нормально, учитывая специфику ветки...
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