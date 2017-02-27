Додано: Суб 13 сер, 2022 12:43

Навуходоносор написав: Shaman написав: Навуходоносор написав: Более того. Никто не мешал сохранить ее со времен УССР. Почему Кучма на свободе? Религия не позволяет? Более того. Никто не мешал сохранить ее со времен УССР. Почему Кучма на свободе? Религия не позволяет?

так храните свой "жигуль" 90 года. правда, основная часть несознательных граждан давно выкинула их на свалку.



экономика так не работает, ее нельзя сохранить. как там в одном произведении - что мертво - умереть не может



любые попытки сохранить экономику путем дотаций - а других нет - путь в никуда. так храните свой "жигуль" 90 года. правда, основная часть несознательных граждан давно выкинула их на свалку.экономика так не работает, ее нельзя сохранить. как там в одном произведении - что мертво - умереть не можетлюбые попытки сохранить экономику путем дотаций - а других нет - путь в никуда.

Либо Вы дурачок, либо тролль.

Польша, Чехия. 90% заводов работают до сих пор. Как и работали с самого начала - кто с 20-х прошлого века, кто с 50-х.

Такой х..и, включая и распил на металлолом вооружения, история не знала.

Безнаказанность авторов и исполнителей провоцирует повторять и повторять распил всего имущего. Либо Вы дурачок, либо тролль.Польша, Чехия. 90% заводов работают до сих пор. Как и работали с самого начала - кто с 20-х прошлого века, кто с 50-х.Такой х..и, включая и распил на металлолом вооружения, история не знала.Безнаказанность авторов и исполнителей провоцирует повторять и повторять распил всего имущего.

о, уже переход на личности - значит, аргументы заканчиваютсяу меня нет достоверной статистики по Польше и Чехии, но ставлю вашу цифру под сомнение.ни в той, ни в той стране нет таких монстров-предприятий, о которых так стонут, - а монстры неэффективны от слова совсем. это развторое, так реформы надо было делать шоковые сразу, а мы же о населении заботились.все делают вид, что не понимают, что для быстрой перестройки экономики нужны шоковые меры. это наша плата за социалистический эксперимент, который увы, провалился.а шоковые меры - это всегда существенное падение уровня жизни, и самое главное, все понимают - надо много делать самому, гос-во о тебе позаботится только в крайнем случае. а у нас до сих пор - ээнергия и газ - должны быть по дешевым ценам и никак иначе.высокодоходная экономика и социализм несовместимы - может все-таки попробуете осилить Айн Рэнд?