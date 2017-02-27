Навуходоносор написав:Более того. Никто не мешал сохранить ее со времен УССР. Почему Кучма на свободе? Религия не позволяет?
так храните свой "жигуль" 90 года. правда, основная часть несознательных граждан давно выкинула их на свалку.
экономика так не работает, ее нельзя сохранить. как там в одном произведении - что мертво - умереть не может
любые попытки сохранить экономику путем дотаций - а других нет - путь в никуда.
Либо Вы дурачок, либо тролль. Польша, Чехия. 90% заводов работают до сих пор. Как и работали с самого начала - кто с 20-х прошлого века, кто с 50-х. Такой х..и, включая и распил на металлолом вооружения, история не знала. Безнаказанность авторов и исполнителей провоцирует повторять и повторять распил всего имущего.
о, уже переход на личности - значит, аргументы заканчиваются
у меня нет достоверной статистики по Польше и Чехии, но ставлю вашу цифру под сомнение. ни в той, ни в той стране нет таких монстров-предприятий, о которых так стонут, - а монстры неэффективны от слова совсем. это раз
второе, так реформы надо было делать шоковые сразу, а мы же о населении заботились.
все делают вид, что не понимают, что для быстрой перестройки экономики нужны шоковые меры. это наша плата за социалистический эксперимент, который увы, провалился.
а шоковые меры - это всегда существенное падение уровня жизни, и самое главное, все понимают - надо много делать самому, гос-во о тебе позаботится только в крайнем случае. а у нас до сих пор - ээнергия и газ - должны быть по дешевым ценам и никак иначе.
высокодоходная экономика и социализм несовместимы - может все-таки попробуете осилить Айн Рэнд?
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 13 сер, 2022 12:48, всього редагувалось 1 раз.
Так это может быть под наведение "марафета" либо по обязательным резервам, либо по отдельным показателям ликвидности. Если на межбанке под эти цели дешевых ресурсов нет - привлекают рефинанс. Дневной он обычно под небольшой "марафет" - ничего глобального
просто ранее в этом году такого не было, началось в июле. вопрос в марафете или кому-то уже нужен ИВЛ?
Shaman написав:спочатку податки, потім - збільшення соціальних гарантій.
ну якщо більше лити в диряве відро то буде більше води, так? про які соціальні гарантії ви кажете, коли країна навіть базові потреби безпеки надати не може. про суди, кругову поруку та корупцію та інше я навіть не буду розпочинати... у вас тут по 2 ляма в день тільки в Запоріжжі збирають, а ви тут про якісь податки і гарантії гадаєте... фантазер...