RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 98549855985698579858>
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:09

  bamper написав:
  Shaman написав:спочатку податки, потім - збільшення соціальних гарантій.

ну якщо більше лити в диряве відро то буде більше води, так?
про які соціальні гарантії ви кажете, коли країна навіть базові потреби безпеки надати не може.
про суди, кругову поруку та корупцію та інше я навіть не буду розпочинати...
у вас тут по 2 ляма в день тільки в Запоріжжі збирають, а ви тут про якісь податки і гарантії гадаєте...
фантазер...

знакомо - все плохо, а будет еще хуже...

в стране много проблем, я не спорю. а спорю с тем, что ничего исправить нельзя.
с такими как bamper нельзя, но в Украина есть много достойных людей ;)

я так понимаю возмущения коррупцией много, но не платить налоги, или порешать вопросы за мелкий прайс всегда готов - такая вот шизофрения :D
вот это проблема нашей страны, согласен...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2350
З нами з: 29.09.19
Подякував: 353 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:12

В Україні настав дефолт через відстрочку виплат західним інвесторам, — S&P та Fitch

https://focus.ua/uk/economics/525320-v- ... -spi-fitch
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5612
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:18

  Shaman написав:я так понимаю возмущения коррупцией много, но не платить налоги, или порешать вопросы за мелкий прайс всегда готов - такая вот шизофрения :D
вот это проблема нашей страны, согласен...

шизофренія це аргументувати речами з "голосів в голові" видаваючи їх за дійсність.
наприклад я жодного разу не згадував "не платити податки", а навпаки виступаю за те щоб податки платили ВСІ. те ж саме щодо корупції, що на мою думку в Україні є причиною ВСІХ проблем (в тому числі однією з причин війни).
тому вилікуйтесь будь ласка, а потім вже аргументуйте по дорослому...

шизофренія це розповідати про ставки оподаткування в Україні коли щоденно мільярди йдуть в кармани суддів, прокурорів та депутатів. лікуйте причини а не наслідки...
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4524
З нами з: 22.05.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1671 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:24

  bamper написав:
  Shaman написав:я так понимаю возмущения коррупцией много, но не платить налоги, или порешать вопросы за мелкий прайс всегда готов - такая вот шизофрения :D
вот это проблема нашей страны, согласен...

шизофренія це аргументувати речами з "голосів в голові" видаваючи їх за дійсність.
наприклад я жодного разу не згадував "не платити податки", а навпаки виступаю за те щоб податки платили ВСІ. те ж саме щодо корупції, що на мою думку в Україні є причиною ВСІХ проблем (в тому числі однією з причин війни).
тому вилікуйтесь будь ласка, а потім вже аргументуйте по дорослому...

сам-то ИТшник? junior тестировщик?

зачем тебе аргументы по экономике, если ты их все равно не поймешь? :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2350
З нами з: 29.09.19
Подякував: 353 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:27

  Shaman написав:
сам-то ИТшник? junior тестировщик?
зачем тебе аргументы по экономике, если ты их все равно не поймешь? :D

  Shaman написав:о, уже переход на личности - значит, аргументы заканчиваются :D


цей зламався, несіть іншого :lol:
бажано зі знанням піраміди маслоу, кривої лаффера та базовим розумінням причино-наслідкових зв'язків...
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4524
З нами з: 22.05.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1671 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:зачем тебе аргументы по экономике

Новоявленный последователь Гетьманцева? Больше налогов - больше денег (с) :mrgreen:
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6478
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1043 раз.
Подякували: 1388 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:32

  Alex2007 написав:
  konstantin kirovograd написав:если налоги растут значит всё правильно делается.Пусть платят 5. Или лучше поставить 32 и ничего не собирать зато радоватся что у всех 32.Айтишники это не недра страны качать.Вот пусть за недра и пшеницу платят 32 а за айтишников скоро война в мире будет как за ресурс


:D:

этих ойтишников как .... на лопате. война за ресурс. :lol:
это обожествление уже начинает раздражать.
святое ойти-ойти-ойти, "5 процентов", "повысьте нам курс валюты, а иноче мы уедем".
:mrgreen:

будете скоро налогооблагаться как и все и без привилегий. земля вокруг айти не крутится.

ну тогда будем сидеть и молится на урожай-может что-то и заработаем.Но только тоту кого земля.Зачем нам айти промышленность производства.Да зачем любой бизнес дающий прибавочную стоимость-лучше как во времена феодального строя пшеницу на волах возить.
Посмотрите на Тайвань с его чипами.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 20.01.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:35

  bamper написав:
  Shaman написав:
сам-то ИТшник? junior тестировщик?
зачем тебе аргументы по экономике, если ты их все равно не поймешь?

  Shaman написав:о, уже переход на личности - значит, аргументы заканчиваются


цей зламався, несіть іншого :lol:
бажано зі знанням піраміди маслоу, кривої лаффера та базовим розумінням причино-наслідкових зв'язків...

начинаешь понимать, что с некоторыми спорить бесполезно - разве что постебаться :D

так что там с ИТ? чем бы не занимался, думаю, не выше junior

ты нахватался умных слов из макроэкономики - но это очень расплывчатая наука без аксиоматики - только теории (если понимаешь, о чем идет речь)

если почитываешь форум, то должен видеть, что я обсуждаю конкретные цифры и исходя из них делаю выводы. и этому нигде не учат - только здравый смысл и понимание как это работает и о чем идет речь. ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2350
З нами з: 29.09.19
Подякував: 353 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:38

  Shaman написав:начинаешь понимать, что с некоторыми спорить бесполезно - разве что постебаться :D

так что там с ИТ? чем бы не занимался, думаю, не выше junior

ты нахватался умных слов из макроэкономики - но это очень расплывчатая наука без аксиоматики - только теории (если понимаешь, о чем идет речь)

если почитываешь форум, то должен видеть, что я обсуждаю конкретные цифры и исходя из них делаю выводы. и этому нигде не учат - только здравый смысл и понимание как это работает и о чем идет речь. ;)

  Shaman написав:о, уже переход на личности - значит, аргументы заканчиваются :D

до речі, я до вас звертався на ви, а не на ти.
дуже показовий приклад вашого "рівня" аргументації. все інше - похідні від нього :lol:
Востаннє редагувалось bamper в Суб 13 сер, 2022 13:41, всього редагувалось 2 разів.
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4524
З нами з: 22.05.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1671 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:40

  Shaman написав:
  bamper написав:
  Shaman написав:
сам-то ИТшник? junior тестировщик?
зачем тебе аргументы по экономике, если ты их все равно не поймешь?

  Shaman написав:о, уже переход на личности - значит, аргументы заканчиваются


цей зламався, несіть іншого :lol:
бажано зі знанням піраміди маслоу, кривої лаффера та базовим розумінням причино-наслідкових зв'язків...

начинаешь понимать, что с некоторыми спорить бесполезно - разве что постебаться :D

так что там с ИТ? чем бы не занимался, думаю, не выше junior

ты нахватался умных слов из макроэкономики - но это очень расплывчатая наука без аксиоматики - только теории (если понимаешь, о чем идет речь)

если почитываешь форум, то должен видеть, что я обсуждаю конкретные цифры и исходя из них делаю выводы. и этому нигде не учат - только здравый смысл и понимание как это работает и о чем идет речь. ;)

як почитаєш деяких соціал-комуністів "економістів", то думаєш, що сам пахло пише
ІТ курс до 40 розігнало?
Чи обмінки?
Заробітчан не випускаєте, бо податки не платять азіровцям?
Валюти нема, то ще прижмем ІТ, щоб ще більш не було.
Але підем плакатися та жебракувати із голою дупою, бо обдефолтили піонерьскі шортики.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 13 сер, 2022 13:44, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29518
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1421 раз.
Подякували: 2533 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 98549855985698579858>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bamper, Соискатель, Shaman, Вело і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3101, 3102, 3103
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31020 33183683
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 сер, 2022 12:22
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 162, 163, 164
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1638 11417004
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 сер, 2022 15:18
_hunter
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22541589
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.