Shaman написав:спочатку податки, потім - збільшення соціальних гарантій.
ну якщо більше лити в диряве відро то буде більше води, так? про які соціальні гарантії ви кажете, коли країна навіть базові потреби безпеки надати не може. про суди, кругову поруку та корупцію та інше я навіть не буду розпочинати... у вас тут по 2 ляма в день тільки в Запоріжжі збирають, а ви тут про якісь податки і гарантії гадаєте... фантазер...
знакомо - все плохо, а будет еще хуже...
в стране много проблем, я не спорю. а спорю с тем, что ничего исправить нельзя. с такими как bamper нельзя, но в Украина есть много достойных людей
я так понимаю возмущения коррупцией много, но не платить налоги, или порешать вопросы за мелкий прайс всегда готов - такая вот шизофрения вот это проблема нашей страны, согласен...
Shaman написав:я так понимаю возмущения коррупцией много, но не платить налоги, или порешать вопросы за мелкий прайс всегда готов - такая вот шизофрения вот это проблема нашей страны, согласен...
шизофренія це аргументувати речами з "голосів в голові" видаваючи їх за дійсність. наприклад я жодного разу не згадував "не платити податки", а навпаки виступаю за те щоб податки платили ВСІ. те ж саме щодо корупції, що на мою думку в Україні є причиною ВСІХ проблем (в тому числі однією з причин війни). тому вилікуйтесь будь ласка, а потім вже аргументуйте по дорослому...
шизофренія це розповідати про ставки оподаткування в Україні коли щоденно мільярди йдуть в кармани суддів, прокурорів та депутатів. лікуйте причини а не наслідки...
Shaman написав:я так понимаю возмущения коррупцией много, но не платить налоги, или порешать вопросы за мелкий прайс всегда готов - такая вот шизофрения вот это проблема нашей страны, согласен...
шизофренія це аргументувати речами з "голосів в голові" видаваючи їх за дійсність. наприклад я жодного разу не згадував "не платити податки", а навпаки виступаю за те щоб податки платили ВСІ. те ж саме щодо корупції, що на мою думку в Україні є причиною ВСІХ проблем (в тому числі однією з причин війни). тому вилікуйтесь будь ласка, а потім вже аргументуйте по дорослому...
сам-то ИТшник? junior тестировщик?
зачем тебе аргументы по экономике, если ты их все равно не поймешь?
konstantin kirovograd написав:если налоги растут значит всё правильно делается.Пусть платят 5. Или лучше поставить 32 и ничего не собирать зато радоватся что у всех 32.Айтишники это не недра страны качать.Вот пусть за недра и пшеницу платят 32 а за айтишников скоро война в мире будет как за ресурс
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этих ойтишников как .... на лопате. война за ресурс. это обожествление уже начинает раздражать. святое ойти-ойти-ойти, "5 процентов", "повысьте нам курс валюты, а иноче мы уедем".
будете скоро налогооблагаться как и все и без привилегий. земля вокруг айти не крутится.
ну тогда будем сидеть и молится на урожай-может что-то и заработаем.Но только тоту кого земля.Зачем нам айти промышленность производства.Да зачем любой бизнес дающий прибавочную стоимость-лучше как во времена феодального строя пшеницу на волах возить. Посмотрите на Тайвань с его чипами.
Shaman написав: сам-то ИТшник? junior тестировщик? зачем тебе аргументы по экономике, если ты их все равно не поймешь?
Shaman написав:о, уже переход на личности - значит, аргументы заканчиваются
цей зламався, несіть іншого бажано зі знанням піраміди маслоу, кривої лаффера та базовим розумінням причино-наслідкових зв'язків...
начинаешь понимать, что с некоторыми спорить бесполезно - разве что постебаться
так что там с ИТ? чем бы не занимался, думаю, не выше junior
ты нахватался умных слов из макроэкономики - но это очень расплывчатая наука без аксиоматики - только теории (если понимаешь, о чем идет речь)
если почитываешь форум, то должен видеть, что я обсуждаю конкретные цифры и исходя из них делаю выводы. и этому нигде не учат - только здравый смысл и понимание как это работает и о чем идет речь.
як почитаєш деяких соціал-комуністів "економістів", то думаєш, що сам пахло пише ІТ курс до 40 розігнало? Чи обмінки? Заробітчан не випускаєте, бо податки не платять азіровцям? Валюти нема, то ще прижмем ІТ, щоб ще більш не було. Але підем плакатися та жебракувати із голою дупою, бо обдефолтили піонерьскі шортики.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 13 сер, 2022 13:44, всього редагувалось 2 разів.