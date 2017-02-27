Додано: Суб 13 сер, 2022 13:35

bamper написав: Shaman написав:

сам-то ИТшник? junior тестировщик?

зачем тебе аргументы по экономике, если ты их все равно не поймешь? сам-то ИТшник? junior тестировщик?зачем тебе аргументы по экономике, если ты их все равно не поймешь?

Shaman написав: о, уже переход на личности - значит, аргументы заканчиваются о, уже переход на личности - значит, аргументы заканчиваются



цей зламався, несіть іншого

бажано зі знанням піраміди маслоу, кривої лаффера та базовим розумінням причино-наслідкових зв'язків... цей зламався, несіть іншогобажано зі знанням піраміди маслоу, кривої лаффера та базовим розумінням причино-наслідкових зв'язків...

начинаешь понимать, что с некоторыми спорить бесполезно - разве что постебатьсятак что там с ИТ? чем бы не занимался, думаю, не выше juniorты нахватался умных слов из макроэкономики - но это очень расплывчатая наука без аксиоматики - только теории (если понимаешь, о чем идет речь)если почитываешь форум, то должен видеть, что я обсуждаю конкретные цифры и исходя из них делаю выводы. и этому нигде не учат - только здравый смысл и понимание как это работает и о чем идет речь.