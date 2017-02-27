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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 сер, 2022 13:43
BIGor написав: Shaman написав:
зачем тебе аргументы по экономике
Новоявленный последователь Гетьманцева? Больше налогов - больше денег
(с)
где я это сказал?
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Shaman
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Додано: Суб 13 сер, 2022 13:47
Скоро многие украинцы должны становиться налоговыми резидентами стран, в которых сидят.
Интересно, увеличит ли это приток вьезжающих в Украину?
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Додано: Суб 13 сер, 2022 13:50
konstantin kirovograd написав: Alex2007 написав: konstantin kirovograd написав:
если налоги растут значит всё правильно делается.Пусть платят 5. Или лучше поставить 32 и ничего не собирать зато радоватся что у всех 32.Айтишники это не недра страны качать.Вот пусть за недра и пшеницу платят 32 а за айтишников скоро война в мире будет как за ресурс
:
этих ойтишников как .... на лопате. война за ресурс.
это обожествление уже начинает раздражать.
святое ойти-ойти-ойти, "5 процентов", "повысьте нам курс валюты, а иноче мы уедем".
будете скоро налогооблагаться как и все и без привилегий. земля вокруг айти не крутится.
ну тогда будем сидеть и молится на урожай-может что-то и заработаем.Но только тоту кого земля.Зачем нам айти промышленность производства.Да зачем любой бизнес дающий прибавочную стоимость-лучше как во времена феодального строя пшеницу на волах возить.
Посмотрите на Тайвань с его чипами.
так я ж не говорю, я что нам не нужно ит вообще.
я говорю о том, что 1) плясать вокруг одного ит не нужно, особенно как тут иногда любят в коментах;
2) если развивать ит, то развивать его дальше, а не просто простой экспорт услуг - вот Тайвань это уже очень хороший пример;
3) давать и другим отраслям развиваться;
4) а с коррупционерами и прочей нечистью нужно само собой бороться еще 30 лет назад - это как бы подразумевается (не знаю я какого алекса упоминали когда говорили про 2 млн в месяц и хабарников - тем, понятно, нужно яйца серпом рубить
)
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Alex2007
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Додано: Суб 13 сер, 2022 13:50
Hotab написав: WallNutPen написав:
Кэша надеюсь не очень много - чтобы финмон в местных банков не возбудился
Пара куе. Це багато, чи ні?
Статус особи - отримувач соціальних виплат як втікач від війни.
Кредо віддає валюту зараз?
Финмон местных банков от такой суммы, может, и не возбудится, а вот у местных органов соцобеспечения могут возникнуть вопросы, т.к. вносить деньги скорее всего придется именно на счет для получения соц.выплат за отсутствием других счетов.
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Кащей
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Додано: Суб 13 сер, 2022 13:51
konstantin kirovograd написав: Alex2007 написав: konstantin kirovograd написав:
если налоги растут значит всё правильно делается.Пусть платят 5. Или лучше поставить 32 и ничего не собирать зато радоватся что у всех 32.Айтишники это не недра страны качать.Вот пусть за недра и пшеницу платят 32 а за айтишников скоро война в мире будет как за ресурс
:
этих ойтишников как .... на лопате. война за ресурс.
это обожествление уже начинает раздражать.
святое ойти-ойти-ойти, "5 процентов", "повысьте нам курс валюты, а иноче мы уедем".
будете скоро налогооблагаться как и все и без привилегий. земля вокруг айти не крутится.
ну тогда будем сидеть и молится на урожай-может что-то и заработаем.Но только тоту кого земля.Зачем нам айти промышленность производства.Да зачем любой бизнес дающий прибавочную стоимость-лучше как во времена феодального строя пшеницу на волах возить.
Посмотрите на Тайвань с его чипами.
вот в чем логика? почему везде проходить красной нитью, что если ИТшники будут платить налоги наравне со всеми, они отсюда свалят???
будут работать как и раньше. или это профдеформация форумчан - платить налоги не комильфо?
в 90е хорошо зарабатывали бухгалтера, в 2000х - финансисты, в 2010 - ИТшники. кто будет следующим - интересный вопрос.
вот в Украине новый тренд - ВСУ - только желающих немного...
а так да, итшников действительно стало много.
и еще до войны на галерах уже было, что соискатель - выпускник ХИРЭ, ничего не умею, но хочу 500 баксов - отправлялся по известному адресу.
а senior в любой области заработает, просто в ИТ сейчас это проще.
но кстати на забывайте - 8часового рабочего дня там нет и в помине.
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Shaman
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Додано: Суб 13 сер, 2022 14:03
Shaman написав:
вот в Украине новый тренд - ВСУ - только желающих немного...
...
а senior в любой области заработает, просто в ИТ сейчас это проще.
но кстати на забывайте - 8часового рабочего дня там нет и в помине.
Верю, что в ВСУ нет. Хотя не уверен, что желающих не много. Официально свистели, что добровольцев больше, чем нужно. А в ИТ действительно восьмичасовой рабочий день считается не современным: если контора не помешана на контроле за рабочим временем сотрудников можешь работать и меньше, если показываешь результат, достойный твой ЗП.
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moveton
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Додано: Суб 13 сер, 2022 14:11
bamper написав: Shaman написав:
сам-то ИТшник? junior тестировщик?
зачем тебе аргументы по экономике, если ты их все равно не поймешь?
Shaman написав:
о, уже переход на личности - значит, аргументы заканчиваются
цей зламався, несіть іншого
бажано зі знанням піраміди маслоу, кривої лаффера та базовим розумінням причино-наслідкових зв'язків...
если ставка 5% , думаете лаффер посоветует еще меньше?
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Додано: Суб 13 сер, 2022 14:12
moveton написав: Shaman написав:
вот в Украине новый тренд - ВСУ - только желающих немного...
...
а senior в любой области заработает, просто в ИТ сейчас это проще.
но кстати на забывайте - 8часового рабочего дня там нет и в помине.
Верю, что в ВСУ нет. Хотя не уверен, что желающих не много. Официально свистели, что добровольцев больше, чем нужно. А в ИТ действительно восьмичасовой рабочий день считается не современным: если контора не помешана на контроле за рабочим временем сотрудников можешь работать и меньше, если показываешь результат, достойный твой ЗП.
я вас здивую, але за результат добре платять не тільки в ІТ.
в будівництві, в сервісних послугах тощо...
якщо бригада може якісно (результативно) побудувати будинок за місяць, а не за три, вона отримає ті самі кошти швидше...
єдине чого не розуміють свідки "8 годин" що дуже часто senior спеціаліст "працює" головою навіть не під час офіційних з 9 до 5. а таку "роботу" неможливо облікувати...
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bamper
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Додано: Суб 13 сер, 2022 14:12
Shaman написав: konstantin kirovograd написав: Alex2007 написав:
:
этих ойтишников как .... на лопате. война за ресурс.
это обожествление уже начинает раздражать.
святое ойти-ойти-ойти, "5 процентов", "повысьте нам курс валюты, а иноче мы уедем".
будете скоро налогооблагаться как и все и без привилегий. земля вокруг айти не крутится.
ну тогда будем сидеть и молится на урожай-может что-то и заработаем.Но только тоту кого земля.Зачем нам айти промышленность производства.Да зачем любой бизнес дающий прибавочную стоимость-лучше как во времена феодального строя пшеницу на волах возить.
Посмотрите на Тайвань с его чипами.
вот в чем логика? почему везде проходить красной нитью, что если ИТшники будут платить налоги наравне со всеми, они отсюда свалят???
будут работать как и раньше. или это профдеформация форумчан - платить налоги не комильфо?
в 90е хорошо зарабатывали бухгалтера, в 2000х - финансисты, в 2010 - ИТшники. кто будет следующим - интересный вопрос.
вот в Украине новый тренд - ВСУ - только желающих немного...
а так да, итшников действительно стало много.
и еще до войны на галерах уже было, что соискатель - выпускник ХИРЭ, ничего не умею, но хочу 500 баксов - отправлялся по известному адресу.
а senior в любой области заработает, просто в ИТ сейчас это проще.
но кстати на забывайте - 8часового рабочего дня там нет и в помине.
Так інші ФОП теж платять 5%, а деякі і 2%, а перша і 2га група ще менше.
Тому не на рівні зі всіми, а більше.
Просто декого душить жаба, що не схематоз і не йому.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 14:14
moveton написав: Shaman написав:
вот в Украине новый тренд - ВСУ - только желающих немного...
...
а senior в любой области заработает, просто в ИТ сейчас это проще.
но кстати на забывайте - 8часового рабочего дня там нет и в помине.
Верю, что в ВСУ нет. Хотя не уверен, что желающих не много. Официально свистели, что добровольцев больше, чем нужно. А в ИТ действительно восьмичасовой рабочий день считается не современным: если контора не помешана на контроле за рабочим временем сотрудников можешь работать и меньше
, если показываешь результат, достойный твой ЗП.
возможно.
но из моего опыта общения с теми, кто зарабатывает много - люди работают более 40 часов в неделю
ИМХО, с подходом работать по минимуму, что отбить зп, далеко не уедешь и seniorом не станешь
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