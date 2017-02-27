Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 сер, 2022 14:17
bamper написав: Вело написав:
если ставка 5% , думаете лаффер посоветует еще меньше?
не знаю як Лаффер, але команда Зеленського зменшила до 2%
але нічого, можна ж додатковими 10% на імпорт "наздогнати" ...
тільки ІТ на нього мало хто перейшов, бо багато гемора,
але ІТ винувато
flyman
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Додано: Суб 13 сер, 2022 14:18
bamper написав Так інші ФОП теж платять 5%, а деякі і 2%, а перша і 2га група ще менше. Тому не на рівні зі всіми, а більше. Просто декого душить жаба, що не схематоз і не йому. платят процент от вала. В торговле 5% от вала нормально, в производстве маловато, а в ИТ, где вал практически равен зарплате, 5% для получающих 20 минимумов - это издевательство над здравым смыслом. .
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Вело
в Суб 13 сер, 2022 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Вело
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Додано: Суб 13 сер, 2022 14:18
flyman написав:
Так інші ФОП теж платять 5%, а деякі і 2%, а перша і 2га група ще менше.
Тому не на рівні зі всіми, а більше.
Просто декого душить жаба, що не схематоз і не йому.
просто декого душить жаба платити навіть 5%, не кажучи вже про 18%
Shaman
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Додано: Суб 13 сер, 2022 14:30
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https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... efoltu.htm
Visky
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Додано: Суб 13 сер, 2022 14:30
Shaman написав: flyman написав:
Так інші ФОП теж платять 5%, а деякі і 2%, а перша і 2га група ще менше.
Тому не на рівні зі всіми, а більше.
Просто декого душить жаба, що не схематоз і не йому.
просто декого душить жаба платити навіть 5%, не кажучи вже про 18%
У 2018 році в Україні налічувалося 21,6% неофіційно зайнятих працівників.
Це близько 3,5 млн осіб. https://www.epravda.com.ua/publications/2019/11/7/653440/
Близько 5,6 млн українців відсутні на податковій карті України.
https://lb.ua/economics/2020/10/23/468858_blizko_56_mln_ukraintsiv_vidsutni.html
більше 5 лямів навіть ваших 5% платити не хочуть... і тренд росте щороку...
треба більше податків
крива лаффера фігня
та інші шизофренічні погляди місцевих "конкретних" аналітеків...
bamper
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Додано: Суб 13 сер, 2022 14:36
Shaman написав: flyman написав:
Так інші ФОП теж платять 5%, а деякі і 2%, а перша і 2га група ще менше.
Тому не на рівні зі всіми, а більше.
Просто декого душить жаба, що не схематоз і не йому.
просто декого душить жаба платити навіть 5%, не кажучи вже про 18%
Ну то влупіть 3-й групі ФОПів 18%. Що тут складного?
BIGor
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Додано: Суб 13 сер, 2022 14:39
BIGor написав: Shaman написав: flyman написав:
Так інші ФОП теж платять 5%, а деякі і 2%, а перша і 2га група ще менше.
Тому не на рівні зі всіми, а більше.
Просто декого душить жаба, що не схематоз і не йому.
просто декого душить жаба платити навіть 5%, не кажучи вже про 18%
Ну то влупіть 3-й групі ФОПів 18%. Що тут складного?
офіс простих рішень...
хіба що на ІТ послуги. тоді всі перейдуть на сантехничні послуги
Shaman
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bamper
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Додано: Суб 13 сер, 2022 14:47
BIGor написав: Shaman написав: flyman написав:
Так інші ФОП теж платять 5%, а деякі і 2%, а перша і 2га група ще менше.
Тому не на рівні зі всіми, а більше.
Просто декого душить жаба, що не схематоз і не йому.
просто декого душить жаба платити навіть 5%, не кажучи вже про 18%
Ну то влупіть 3-й групі ФОПів 18%. Що тут складного?
ніззя, там своїї ФОП на 5% ... відбілються,
ІТ притесалося до тєми, як ракушка до коробаля,
тому ІТ у дно-Сіті доїти новими податками ... а решті (своїм пацанам) ФОП 2%
flyman
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Додано: Суб 13 сер, 2022 14:51
сам то кто?
как-то проводил опрос - профильных финансистов-экономистов почти не оказалось.
зато некоторые так разнервничались.
в конечном итоге согласился, что здесь как в курилке.
по аналогии с больницей, как делать операции обсуждают санитары, венерологи, психологи, завхозы. хирурги правда в дискуссии почти не участвуют, но то таке
Shaman
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