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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9856985798589859>
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:17

  bamper написав:
  Вело написав:если ставка 5% , думаете лаффер посоветует еще меньше?

не знаю як Лаффер, але команда Зеленського зменшила до 2% :lol:
але нічого, можна ж додатковими 10% на імпорт "наздогнати" ...

тільки ІТ на нього мало хто перейшов, бо багато гемора,
але ІТ винувато
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:18

bamper написав
Так інші ФОП теж платять 5%, а деякі і 2%, а перша і 2га група ще менше.
Тому не на рівні зі всіми, а більше.

Просто декого душить жаба, що не схематоз і не йому.

платят процент от вала. В торговле 5% от вала нормально, в производстве маловато, а в ИТ, где вал практически равен зарплате, 5% для получающих 20 минимумов - это издевательство над здравым смыслом.
.
Востаннє редагувалось Вело в Суб 13 сер, 2022 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:18

  flyman написав:Так інші ФОП теж платять 5%, а деякі і 2%, а перша і 2га група ще менше.
Тому не на рівні зі всіми, а більше.

Просто декого душить жаба, що не схематоз і не йому.


просто декого душить жаба платити навіть 5%, не кажучи вже про 18% :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:30

Fitch та S&P погіршили рейтинг України до обмеженого дефолту

Агентства Fitch та S&P погіршили кредитні рейтинги України у зв'язку з відстроченням платежів за держборгом. Зокрема, Fitch знижує рейтинг держави до RD (restricted default). А всі випуски облігацій – у D, раніше вони розміщувалися на рівні C https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... efoltu.htm
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:30

  Shaman написав:
  flyman написав:Так інші ФОП теж платять 5%, а деякі і 2%, а перша і 2га група ще менше.
Тому не на рівні зі всіми, а більше.

Просто декого душить жаба, що не схематоз і не йому.

просто декого душить жаба платити навіть 5%, не кажучи вже про 18% :D

У 2018 році в Україні налічувалося 21,6% неофіційно зайнятих працівників. Це близько 3,5 млн осіб.

https://www.epravda.com.ua/publications/2019/11/7/653440/
Близько 5,6 млн українців відсутні на податковій карті України.

https://lb.ua/economics/2020/10/23/468858_blizko_56_mln_ukraintsiv_vidsutni.html

більше 5 лямів навіть ваших 5% платити не хочуть... і тренд росте щороку...
треба більше податків :lol:
крива лаффера фігня :lol:
та інші шизофренічні погляди місцевих "конкретних" аналітеків...
bamper
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:36

  Shaman написав:
  flyman написав:Так інші ФОП теж платять 5%, а деякі і 2%, а перша і 2га група ще менше.
Тому не на рівні зі всіми, а більше.

Просто декого душить жаба, що не схематоз і не йому.


просто декого душить жаба платити навіть 5%, не кажучи вже про 18% :D

Ну то влупіть 3-й групі ФОПів 18%. Що тут складного?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:39

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  flyman написав:Так інші ФОП теж платять 5%, а деякі і 2%, а перша і 2га група ще менше.
Тому не на рівні зі всіми, а більше.

Просто декого душить жаба, що не схематоз і не йому.


просто декого душить жаба платити навіть 5%, не кажучи вже про 18% :D

Ну то влупіть 3-й групі ФОПів 18%. Що тут складного?

офіс простих рішень...

хіба що на ІТ послуги. тоді всі перейдуть на сантехничні послуги :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:45

  Shaman написав:тоді всі перейдуть на сантехничні послуги :mrgreen:

навіщо вашій сфері додаткова конкуренція? :lol:
bamper
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:47

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  flyman написав:Так інші ФОП теж платять 5%, а деякі і 2%, а перша і 2га група ще менше.
Тому не на рівні зі всіми, а більше.

Просто декого душить жаба, що не схематоз і не йому.


просто декого душить жаба платити навіть 5%, не кажучи вже про 18% :D

Ну то влупіть 3-й групі ФОПів 18%. Що тут складного?

ніззя, там своїї ФОП на 5% ... відбілються,
ІТ притесалося до тєми, як ракушка до коробаля,
тому ІТ у дно-Сіті доїти новими податками ... а решті (своїм пацанам) ФОП 2%
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:51

  bamper написав:
  Shaman написав:тоді всі перейдуть на сантехничні послуги :mrgreen:

навіщо вашій сфері додаткова конкуренція? :lol:

сам то кто? ;)

как-то проводил опрос - профильных финансистов-экономистов почти не оказалось.
зато некоторые так разнервничались.

в конечном итоге согласился, что здесь как в курилке.
по аналогии с больницей, как делать операции обсуждают санитары, венерологи, психологи, завхозы. хирурги правда в дискуссии почти не участвуют, но то таке :D
Shaman
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