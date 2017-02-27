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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 сер, 2022 15:11
Shaman написав: BIGor написав:
Ну то влупіть 3-й групі ФОПів 18%. Що тут складного?
офіс простих рішень...
хіба що на ІТ послуги. тоді всі перейдуть на сантехничні послуги
Почекай, а чого ІТ-шники тоді мають платити 18%, а нотаріуси платять 5%, а ріелтори, таксисти, маляри, електрики, кондиціонерщики, сантехніки - 0%?
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Додано: Суб 13 сер, 2022 16:03
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:
Ну то влупіть 3-й групі ФОПів 18%. Що тут складного?
офіс простих рішень...
хіба що на ІТ послуги. тоді всі перейдуть на сантехничні послуги
Почекай, а чого ІТ-шники тоді мають платити 18%, а нотаріуси платять 5%, а ріелтори, таксисти, маляри, електрики, кондиціонерщики, сантехніки - 0%?
сильно доить 3-ю группу не получится, потому что спрыгнуть с укр.юрисдикции сложности не представляет.
до сих пор полно чуваков, что по пейониру работают.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 16:16
Привет ВСЕМ .
Рад вас всех читать и видеть .
Сегодня ночью вернулся на сутки домой .Передохнуть , получить продовольствие ,расходники и т.д.
Про деньги .Еще не дали .Те которые были на карточке еще не кончились и на них были куплены одноразовые пакеты (60, 90 , 120 литров,удобно уцелевшее обмундирование и вещи солдат слаживать , чтобы не пропали ).
Снял военную форму , переоделся в трусы и футболку и поехал по магазинам .
Заехал купить боржоми , нигде нет . Стоит армянский набеглави по 51 гривне .
Купил "Поляну квасову"-непроизвольную диарею .
Сегодня в Ашане меня поставили в тупик .
Утром , около 11.20 была воздушная тревога .
Все начали метаться по залу ,в том числе и охранники ,с криками выходите .
На мой тупой вопрос ,чего вы обосрались , мне было сказано , что мол служили бы узнали чего .
При этом ткнули пальцем на какого то бутафорски одетого в военную форму юношу , с животом в виде холодильника .
Его контролировала таких же размеров мама , которая покраснела от гордости за сына .
Вот у него спросите почему мы выгоняем .
Я даже не нашел что ответить ......
Везде ценники на обменках 40- 40.4 или вариации + - ЕДЕНИЦЫ В ТУ ИЛИ ИНУЮ СТОРОНЫ .
Всем Здоровья и Удачи .
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холява
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Додано: Суб 13 сер, 2022 16:46
холява написав:
Утром , около 11.20 была воздушная тревога .
Все начали метаться по залу ,в том числе и охранники ,с криками выходите .
На мой тупой вопрос ,чего вы обосрались
Правоохранители проверят, почему торговый центр в Кременчуге работал при сигнале воздушной тревоги.
Также прокуратура проверит действия должностных лиц, вовремя не эвакуировавших посетителей ТЦ.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
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SmoothPimp
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Додано: Суб 13 сер, 2022 16:52
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 40.00 40.20
🇪🇺EUR 40.70 41.00
🇺🇸USD 40.00 40.30
🇪🇺EUR 40.70 41.10
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Додано: Суб 13 сер, 2022 17:08
SmoothPimp написав: холява написав:
Утром , около 11.20 была воздушная тревога .
Все начали метаться по залу ,в том числе и охранники ,с криками выходите .
На мой тупой вопрос ,чего вы обосрались
Правоохранители проверят, почему торговый центр в Кременчуге работал при сигнале воздушной тревоги.
Также прокуратура проверит действия должностных лиц, вовремя не эвакуировавших посетителей ТЦ.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Чому нема ПВО, не хочуть провести розслідування?
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flyman
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Додано: Суб 13 сер, 2022 17:32
папереднікі
flyman написав: SmoothPimp написав: холява написав:
Утром , около 11.20 была воздушная тревога .
Все начали метаться по залу ,в том числе и охранники ,с криками выходите .
На мой тупой вопрос ,чего вы обосрались
Правоохранители проверят, почему торговый центр в Кременчуге работал при сигнале воздушной тревоги.
Также прокуратура проверит действия должностных лиц, вовремя не эвакуировавших посетителей ТЦ.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Чому нема ПВО, не хочуть провести розслідування?
-
bamper
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