Додано: Суб 13 сер, 2022 16:16

Привет ВСЕМ .

Рад вас всех читать и видеть .

Сегодня ночью вернулся на сутки домой .Передохнуть , получить продовольствие ,расходники и т.д.

Про деньги .Еще не дали .Те которые были на карточке еще не кончились и на них были куплены одноразовые пакеты (60, 90 , 120 литров,удобно уцелевшее обмундирование и вещи солдат слаживать , чтобы не пропали ).

Снял военную форму , переоделся в трусы и футболку и поехал по магазинам .



Заехал купить боржоми , нигде нет . Стоит армянский набеглави по 51 гривне .

Купил "Поляну квасову"-непроизвольную диарею .



Сегодня в Ашане меня поставили в тупик .

Утром , около 11.20 была воздушная тревога .

Все начали метаться по залу ,в том числе и охранники ,с криками выходите .

На мой тупой вопрос ,чего вы обосрались , мне было сказано , что мол служили бы узнали чего .

При этом ткнули пальцем на какого то бутафорски одетого в военную форму юношу , с животом в виде холодильника .

Его контролировала таких же размеров мама , которая покраснела от гордости за сына .

Вот у него спросите почему мы выгоняем .

Я даже не нашел что ответить ......



Везде ценники на обменках 40- 40.4 или вариации + - ЕДЕНИЦЫ В ТУ ИЛИ ИНУЮ СТОРОНЫ .



Всем Здоровья и Удачи .