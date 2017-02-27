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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 сер, 2022 15:11
Shaman написав: BIGor написав:
Ну то влупіть 3-й групі ФОПів 18%. Що тут складного?
офіс простих рішень...
хіба що на ІТ послуги. тоді всі перейдуть на сантехничні послуги
Почекай, а чого ІТ-шники тоді мають платити 18%, а нотаріуси платять 5%, а ріелтори, таксисти, маляри, електрики, кондиціонерщики, сантехніки - 0%?
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Додано: Суб 13 сер, 2022 16:03
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:
Ну то влупіть 3-й групі ФОПів 18%. Що тут складного?
офіс простих рішень...
хіба що на ІТ послуги. тоді всі перейдуть на сантехничні послуги
Почекай, а чого ІТ-шники тоді мають платити 18%, а нотаріуси платять 5%, а ріелтори, таксисти, маляри, електрики, кондиціонерщики, сантехніки - 0%?
сильно доить 3-ю группу не получится, потому что спрыгнуть с укр.юрисдикции сложности не представляет.
до сих пор полно чуваков, что по пейониру работают.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 16:16
Привет ВСЕМ .
Рад вас всех читать и видеть .
Сегодня ночью вернулся на сутки домой .Передохнуть , получить продовольствие ,расходники и т.д.
Про деньги .Еще не дали .Те которые были на карточке еще не кончились и на них были куплены одноразовые пакеты (60, 90 , 120 литров,удобно уцелевшее обмундирование и вещи солдат слаживать , чтобы не пропали ).
Снял военную форму , переоделся в трусы и футболку и поехал по магазинам .
Заехал купить боржоми , нигде нет . Стоит армянский набеглави по 51 гривне .
Купил "Поляну квасову"-непроизвольную диарею .
Сегодня в Ашане меня поставили в тупик .
Утром , около 11.20 была воздушная тревога .
Все начали метаться по залу ,в том числе и охранники ,с криками выходите .
На мой тупой вопрос ,чего вы обосрались , мне было сказано , что мол служили бы узнали чего .
При этом ткнули пальцем на какого то бутафорски одетого в военную форму юношу , с животом в виде холодильника .
Его контролировала таких же размеров мама , которая покраснела от гордости за сына .
Вот у него спросите почему мы выгоняем .
Я даже не нашел что ответить ......
Везде ценники на обменках 40- 40.4 или вариации + - ЕДЕНИЦЫ В ТУ ИЛИ ИНУЮ СТОРОНЫ .
Всем Здоровья и Удачи .
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холява
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Додано: Суб 13 сер, 2022 16:46
холява написав:
Утром , около 11.20 была воздушная тревога .
Все начали метаться по залу ,в том числе и охранники ,с криками выходите .
На мой тупой вопрос ,чего вы обосрались
Правоохранители проверят, почему торговый центр в Кременчуге работал при сигнале воздушной тревоги.
Также прокуратура проверит действия должностных лиц, вовремя не эвакуировавших посетителей ТЦ.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
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SmoothPimp
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Додано: Суб 13 сер, 2022 16:52
edvardd написав:
Запорожье
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Додано: Суб 13 сер, 2022 17:08
SmoothPimp написав: холява написав:
Утром , около 11.20 была воздушная тревога .
Все начали метаться по залу ,в том числе и охранники ,с криками выходите .
На мой тупой вопрос ,чего вы обосрались
Правоохранители проверят, почему торговый центр в Кременчуге работал при сигнале воздушной тревоги.
Также прокуратура проверит действия должностных лиц, вовремя не эвакуировавших посетителей ТЦ.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Чому нема ПВО, не хочуть провести розслідування?
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flyman
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Додано: Суб 13 сер, 2022 17:32
папереднікі
flyman написав: SmoothPimp написав: холява написав:
Утром , около 11.20 была воздушная тревога .
Все начали метаться по залу ,в том числе и охранники ,с криками выходите .
На мой тупой вопрос ,чего вы обосрались
Правоохранители проверят, почему торговый центр в Кременчуге работал при сигнале воздушной тревоги.
Также прокуратура проверит действия должностных лиц, вовремя не эвакуировавших посетителей ТЦ.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Чому нема ПВО, не хочуть провести розслідування?
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bamper
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Додано: Суб 13 сер, 2022 19:05
flyman написав: SmoothPimp написав: холява написав:
Утром , около 11.20 была воздушная тревога .
Все начали метаться по залу ,в том числе и охранники ,с криками выходите .
На мой тупой вопрос ,чего вы обосрались
Правоохранители проверят, почему торговый центр в Кременчуге работал при сигнале воздушной тревоги.
Также прокуратура проверит действия должностных лиц, вовремя не эвакуировавших посетителей ТЦ.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Чому нема ПВО, не хочуть провести розслідування?
таким как вы уже раз 100 наверное высшими чинами сказано как трудно сбить калибр и вообще не возможно кинжал.До ж... то пво иногда.Можно вернуться к теме защиты дережаблями с газом как вы тут месяц назад два дня напролёт обсуждали.
А выгонял охранник не из-за того что за людей переживал а за то что штрафы сейчас за это.
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konstantin kirovograd
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ЛОБ
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