Привет ВСЕМ . Рад вас всех читать и видеть . Сегодня ночью вернулся на сутки домой .Передохнуть , получить продовольствие ,расходники и т.д. Про деньги .Еще не дали .Те которые были на карточке еще не кончились и на них были куплены одноразовые пакеты (60, 90 , 120 литров,удобно уцелевшее обмундирование и вещи солдат слаживать , чтобы не пропали ). Снял военную форму , переоделся в трусы и футболку и поехал по магазинам .
Заехал купить боржоми , нигде нет . Стоит армянский набеглави по 51 гривне . Купил "Поляну квасову"-непроизвольную диарею .
Сегодня в Ашане меня поставили в тупик . Утром , около 11.20 была воздушная тревога . Все начали метаться по залу ,в том числе и охранники ,с криками выходите . На мой тупой вопрос ,чего вы обосрались , мне было сказано , что мол служили бы узнали чего . При этом ткнули пальцем на какого то бутафорски одетого в военную форму юношу , с животом в виде холодильника . Его контролировала таких же размеров мама , которая покраснела от гордости за сына . Вот у него спросите почему мы выгоняем . Я даже не нашел что ответить ......
Везде ценники на обменках 40- 40.4 или вариации + - ЕДЕНИЦЫ В ТУ ИЛИ ИНУЮ СТОРОНЫ .
холява написав:Утром , около 11.20 была воздушная тревога . Все начали метаться по залу ,в том числе и охранники ,с криками выходите . На мой тупой вопрос ,чего вы обосрались
Правоохранители проверят, почему торговый центр в Кременчуге работал при сигнале воздушной тревоги.
Также прокуратура проверит действия должностных лиц, вовремя не эвакуировавших посетителей ТЦ.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Чому нема ПВО, не хочуть провести розслідування?
таким как вы уже раз 100 наверное высшими чинами сказано как трудно сбить калибр и вообще не возможно кинжал.До ж... то пво иногда.Можно вернуться к теме защиты дережаблями с газом как вы тут месяц назад два дня напролёт обсуждали. А выгонял охранник не из-за того что за людей переживал а за то что штрафы сейчас за это.
Неправда, не настав, оскільки сторони ПОГОДИЛИСЬ на відстрочку. Лише дві рейтагенції знизили рейтинг до переддефолтного: Fitch до RD (restricted default - обмеженого дефолту), а S&P до SD (selective default - вибірковий дефолт). Вибірковий дефолт означає рейтинг, який застосовується, коли Standard & Poor's вважає, що боржник вибірково допустив дефолт за певним випуском або класом зобов'язань, але він продовжить виконувати свої платіжні зобов'язання за іншими випусками або класами зобов'язань вчасно. Це не є суверенним дефолтом. Деякі журналюги маніпулюють, щоб була сенсація