Додано: Суб 13 сер, 2022 21:36

konstantin kirovograd написав: иногда.Можно вернуться к теме защиты дережаблями с газом как вы тут месяц назад два дня напролёт обсуждали. иногда.Можно вернуться к теме защиты дережаблями с газом как вы тут месяц назад два дня напролёт обсуждали.

Якщо знань бракує, то можна дурнувато насміхатись.Следовательно, можно сделать уверенный вывод, что аэростатные заграждения будут не менее эффективны и в борьбе с современными крылатыми ракетами.Треба впнНовые воздушные объекты остановят вражеские вертолетыВ недалеком будущем малоизвестная британская компания Allsopp Helikites Ltd. может прославиться своей скромной, но весьма привлекательной для военных – и не только – специалистов разработкой. Речь идет о запатентованном миниатюрном гибриде аэростата и воздушного змея, который предлагается использовать для научных, рекламных и специальных мероприятий, в том числе для создания воздушных преград против низко летящих объектов, например, вертолетов или крылатых ракет.Этим 3-метровым «подушкам с килем» дали название Helikites. Они наполняются гелием, который позволяет удерживать на заданной высоте 3-килограммовую нагрузку (передатчик, рекламный баннер, световые приборы, аудиотехнику, легкие радиопередающие антенны, датчики контроля погоды, загрязнения окружающей среды, радиоизлучатели для отпугивания насекомых, грызунов, теле- и видеосистемы и т.д.). Helikites безопасны для использования в любых населенных пунктах, поэтому ограничений на использование таких привязных аэростатов не будет.Система ПВО AHAADТем не менее, несмотря на свою доступность и внешнюю простоту, системы Helikites, по замыслу конструкторов, станут мощным заградительным барьером для авиации, и, прежде всего, для вертолетов. Система ПВО AHAAD (Allsopp Helikites Anti-Aircraft Defence) была предложена оборонному агентству DPA (Defence Procurement Agency's). Почти сразу военные проявили живейший интерес к этой эффективной концепции защиты отдельных участков неба на высоте до 600 м от вторжений вражеских авиасредств. Причем, в случае дополнительных расходов, система AHAAD может противостоять даже самолетам.Helikites Sky-hookПравительство утвердило целевую программу специальных исследований IGBAD (Интегрированная противовоздушная система наземного базирования, Integrated Ground Based Air Defence). Компанией Allsopp Helikites Ltd. были специально разработаны два типа схожих по конструкции гелиевых аэродинамических привязных аэростата Helikites - Sky-hook и Stealth (вариации для различных высот и погодных условий).Сюрпризы и преимущества«Изюминка» состоит в том, что с наполненного гелием гибридного аэростата свободно свисают чрезвычайно прочные незакрепленные полиэтиленовые тросы, которые, собственно, и представляют реальную опасность для авиасредств. Эти тросы не могут быть перебиты вращающимися лопастями вертолета.В качестве дополнительных мер предложено закреплять удерживающую аэростат Helikites «привязь» к установленной на земле катушке с канатом. То есть, в случае вторжения вертолетов в закрытую этими «шариками» область, один из свисающих тросов неизбежно соприкоснется с вращающимися лопастями винта, и, наматываясь, начнет подтягивать более тяжелый канат, если, конечно, вертолет к тому момен-ту еще не разрушится.Helikites StealthHelikites StealthК тому же, система AHAAD не обнаруживается радаром и ее достаточно трудно заметить невооруженным глазом. Она не оставляет инфракрасного шлейфа, а установленные на вертолетах лазерные сканеры не отметят присутствие Helikites. Поэтому пилоты постоянно рискуют оказаться в опасной зоне.И еще одно преимущество системы AHAAD – это простота управления. Даже один человек может развернуть «систему» ПВО из аэростатов Helikites. После прохождения менее чем часового инструктажа любой может установить тотальный контроль за небом. Да и условия хранения также весьма упрощены - готовая к эксплуатации оболочка находится в ящике размером с чемоданчик, так что оперативно доставить эти легкие грузы в нужную точку не составит особой проблемы. Заправка газом осуществляется на месте запуска и занимает считанные минуты. Чемоданчик с оболочкой Helikites комплектуется упрощенной ручной лебедкой и 13-килограммовым газовым баллоном - вот и весь комплекс ПВО.