| Новые воздушные объекты остановят вражеские вертолеты В недалеком будущем малоизвестная британская компания Allsopp Helikites Ltd. может прославиться своей скромной, но весьма привлекательной для военных – и не только – специалистов разработкой. Речь идет о запатентованном миниатюрном гибриде аэростата и воздушного змея, который предлагается использовать для научных, рекламных и специальных мероприятий, в том числе для создания воздушных преград против низко летящих объектов, например, вертолетов или крылатых ракет.
Этим 3-метровым «подушкам с килем» дали название Helikites. Они наполняются гелием, который позволяет удерживать на заданной высоте 3-килограммовую нагрузку (передатчик, рекламный баннер, световые приборы, аудиотехнику, легкие радиопередающие антенны, датчики контроля погоды, загрязнения окружающей среды, радиоизлучатели для отпугивания насекомых, грызунов, теле- и видеосистемы и т.д.). Helikites безопасны для использования в любых населенных пунктах, поэтому ограничений на использование таких привязных аэростатов не будет.
Система ПВО AHAAD
Тем не менее, несмотря на свою доступность и внешнюю простоту, системы Helikites, по замыслу конструкторов, станут мощным заградительным барьером для авиации, и, прежде всего, для вертолетов. Система ПВО AHAAD (Allsopp Helikites Anti-Aircraft Defence) была предложена оборонному агентству DPA (Defence Procurement Agency's). Почти сразу военные проявили живейший интерес к этой эффективной концепции защиты отдельных участков неба на высоте до 600 м от вторжений вражеских авиасредств. Причем, в случае дополнительных расходов, система AHAAD может противостоять даже самолетам.
Helikites Sky-hook Правительство утвердило целевую программу специальных исследований IGBAD (Интегрированная противовоздушная система наземного базирования, Integrated Ground Based Air Defence). Компанией Allsopp Helikites Ltd. были специально разработаны два типа схожих по конструкции гелиевых аэродинамических привязных аэростата Helikites - Sky-hook и Stealth (вариации для различных высот и погодных условий). Сюрпризы и преимущества
«Изюминка» состоит в том, что с наполненного гелием гибридного аэростата свободно свисают чрезвычайно прочные незакрепленные полиэтиленовые тросы, которые, собственно, и представляют реальную опасность для авиасредств. Эти тросы не могут быть перебиты вращающимися лопастями вертолета.
В качестве дополнительных мер предложено закреплять удерживающую аэростат Helikites «привязь» к установленной на земле катушке с канатом. То есть, в случае вторжения вертолетов в закрытую этими «шариками» область, один из свисающих тросов неизбежно соприкоснется с вращающимися лопастями винта, и, наматываясь, начнет подтягивать более тяжелый канат, если, конечно, вертолет к тому момен-ту еще не разрушится.
Helikites Stealth Helikites Stealth К тому же, система AHAAD не обнаруживается радаром и ее достаточно трудно заметить невооруженным глазом. Она не оставляет инфракрасного шлейфа, а установленные на вертолетах лазерные сканеры не отметят присутствие Helikites. Поэтому пилоты постоянно рискуют оказаться в опасной зоне.
И еще одно преимущество системы AHAAD – это простота управления. Даже один человек может развернуть «систему» ПВО из аэростатов Helikites. После прохождения менее чем часового инструктажа любой может установить тотальный контроль за небом. Да и условия хранения также весьма упрощены - готовая к эксплуатации оболочка находится в ящике размером с чемоданчик, так что оперативно доставить эти легкие грузы в нужную точку не составит особой проблемы. Заправка газом осуществляется на месте запуска и занимает считанные минуты. Чемоданчик с оболочкой Helikites комплектуется упрощенной ручной лебедкой и 13-килограммовым газовым баллоном - вот и весь комплекс ПВО.
Неправда, не настав, оскільки сторони ПОГОДИЛИСЬ на відстрочку. Лише дві рейтагенції знизили рейтинг до переддефолтного: Fitch до RD (restricted default - обмеженого дефолту), а S&P до SD (selective default - вибірковий дефолт). Вибірковий дефолт означає рейтинг, який застосовується, коли Standard & Poor's вважає, що боржник вибірково допустив дефолт за певним випуском або класом зобов'язань, але він продовжить виконувати свої платіжні зобов'язання за іншими випусками або класами зобов'язань вчасно. Це не є суверенним дефолтом. Деякі журналюги маніпулюють, щоб була сенсація
Держава банкрот, а журналюги маніпулють, дивні якісь. Все як в серіалі. Піплу зайшло, проголосував.
З.І.
Я тут звів сімейний баланс, за півроку 2022 втрати в %% відношенні, як при Пеці за 2014-2015 разом узяті. Лєра кусає локті. Ждьом Яресько.
flyman написав:В перерахунку активів в долари США, вийшло, що останній рік праці коту під хвіст. Як писав долярчик, за хвилину до перевороту думок.
Перестань ныть. Ты жив, когда тысячи погибли. С деньгами и работой, в то время как тисячи потеряли все. Переоцениватель блин. Война в стране, меняй мышление.
Так і є, за всіма оцінками, Україна цілком здатна відновити ВВП за 3-4 роки після закінчення війни, а потім зростати зі стандартною швидкістю країн, що розвиваються (тобто набагато швидше розвинених). Звичайно, це все за умови більш-менш адекватного управління. Долар, що піднявся на 11 грн - це взагалі ні про що, може і до 80-100 дійти, і на тлі війни і це небагато.
flyman написав:В перерахунку активів в долари США, вийшло, що останній рік праці коту під хвіст. Як писав долярчик, за хвилину до перевороту думок.
Перестань ныть. Ты жив, когда тысячи погибли. С деньгами и работой, в то время как тисячи потеряли все. Переоцениватель блин. Война в стране, меняй мышление.
Так і є, за всіма оцінками, Україна цілком здатна відновити ВВП за 3-4 роки після закінчення війни, а потім зростати зі стандартною швидкістю країн, що розвиваються (тобто набагато швидше розвинених). Звичайно, це все за умови більш-менш адекватного управління. Долар, що піднявся на 11 грн - це взагалі ні про що, може і до 80-100 дійти, і на тлі війни і це небагато.
якщо тобі 25, то всьо впєрдє, а якщо думаєш про "пенсійний фонд", то кратні девали кожних 5 .. 8 років, данунах