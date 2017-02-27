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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9858985998609861
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 01:12

  flyman написав:якщо тобі 25, то всьо впєрдє, а якщо думаєш про "пенсійний фонд", то кратні девали кожних 5 .. 8 років, данунах

У Туреччині офіційна інфляція лише за минулий рік становила 100%, реальна ближче до 150-200, і це без будь-якої війни, бомбардувань всіх міст та руйнування інфраструктури.

Курс ліри з 2015 року зріс у 7.5 разів, це якби гривня зараз була понад 200 за долар. При цьому президент у них той самий, що був й у 2014 році.
Перспективна країна, член НАТО!

Про пенс. фонд взагалі не зрозумів, хто його зберігає у кеші? Будь-який актив зростає швидше за інфляцію, особливо якщо диверсифікувати.
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 01:27

  zerocool написав:
  curiousobro написав:
  flyman написав:В перерахунку активів в долари США, вийшло, що останній рік праці коту під хвіст.
Як писав долярчик, за хвилину до перевороту думок.


Перестань ныть.
Ты жив, когда тысячи погибли.
С деньгами и работой, в то время как тисячи потеряли все.
Переоцениватель блин. Война в стране, меняй мышление.

Так і є, за всіма оцінками, Україна цілком здатна відновити ВВП за 3-4 роки після закінчення війни, а потім зростати зі стандартною швидкістю країн, що розвиваються (тобто набагато швидше розвинених). Звичайно, це все за умови більш-менш адекватного управління.
Долар, що піднявся на 11 грн - це взагалі ні про що, може і до 80-100 дійти, і на тлі війни і це небагато.

Про 3-4 года - это вы загнули.
Или я что-то пропустил, и нам собираются стахановскими темпами восстановить всю металлургию?)))
Хотя, если считать в гривне, то скорость "восстановления" ВВП будет зависеть напрямую от курса. Можем и в этом году быстро восстановиться до довоенных цифр.
antey1969
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  #<1 ... 9858985998609861
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