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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 сер, 2022 01:12
flyman написав:
якщо тобі 25, то всьо впєрдє, а якщо думаєш про "пенсійний фонд", то кратні девали кожних 5 .. 8 років, данунах
У Туреччині офіційна інфляція лише за минулий рік становила 100%, реальна ближче до 150-200, і це без будь-якої війни, бомбардувань всіх міст та руйнування інфраструктури.
Курс ліри з 2015 року зріс у 7.5 разів, це якби гривня зараз була понад 200 за долар. При цьому президент у них той самий, що був й у 2014 році.
Перспективна країна, член НАТО!
Про пенс. фонд взагалі не зрозумів, хто його зберігає у кеші? Будь-який актив зростає швидше за інфляцію, особливо якщо диверсифікувати.
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zerocool
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Додано: Нед 14 сер, 2022 01:27
zerocool написав: curiousobro написав: flyman написав:
В перерахунку активів в долари США, вийшло, що останній рік праці коту під хвіст.
Як писав долярчик, за хвилину до перевороту думок.
Перестань ныть.
Ты жив, когда тысячи погибли.
С деньгами и работой, в то время как тисячи потеряли все.
Переоцениватель блин. Война в стране, меняй мышление.
Так і є, за всіма оцінками, Україна цілком здатна відновити ВВП за 3-4 роки після закінчення війни, а потім зростати зі стандартною швидкістю країн, що розвиваються (тобто набагато швидше розвинених). Звичайно, це все за умови більш-менш адекватного управління.
Долар, що піднявся на 11 грн - це взагалі ні про що, може і до 80-100 дійти, і на тлі війни і це небагато.
Про 3-4 года - это вы загнули.
Или я что-то пропустил, и нам собираются стахановскими темпами восстановить всю металлургию?)))
Хотя, если считать в гривне, то скорость "восстановления" ВВП будет зависеть напрямую от курса. Можем и в этом году быстро восстановиться до довоенных цифр.
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Додано: Нед 14 сер, 2022 02:03
antey1969 написав:
Про 3-4 года - это вы загнули.
Или я что-то пропустил, и нам собираются стахановскими темпами восстановить всю металлургию?)))
Хотя, если считать в гривне, то скорость "восстановления" ВВП будет зависеть напрямую от курса. Можем и в этом году быстро восстановиться до довоенных цифр.
Це не я вважаю, це оцінки міжнародних експертів (можливо оптимістичні, але зараз взагалі складно економіку передбачати). ВВП звісно, завжди наводиться з урахуванням інфляції, інакше який сенс?
Всі ці суперцінні металургійні заводи за технологіями совка з алкашами-стаханівцями треба було різати ще в 90-х, і шахти збиткові закривати тоді ж.
Олігархів не було б, та й повномасштабної війни швидше за все теж, бо євроінтеграційні процеси не відклалися б на 30 років. І ми б не впиралися в економічні моделі з низькою доданою вартістю, через що ці 30 років росли аномально повільно для існуючих передумов.
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Додано: Нед 14 сер, 2022 04:19
zerocool написав:
Всі ці суперцінні металургійні заводи за технологіями совка з алкашами-стаханівцями треба було різати ще в 90-х, і шахти збиткові закривати тоді ж.
какое количество айтишников будет необходимо аграрной стране?
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Додано: Нед 14 сер, 2022 05:46
flyman написав:
В перерахунку активів в долари США, вийшло, що останній рік праці коту під хвіст
Ну хоч жив в підвалі останній рік вже не на $100 в місяць, а таки 150. Буде що на старості згадати.
Доречі, не розхолоджуйся. У тебе ще попереду переоцінка вартості твоїх основних інвестицій - оті кавалірки. Можливо ти працював безкоштовно не рік, а кілька. Проте, як тобі вірно вказали, ти живий, сподіваюсь твої рідні теж, а це зараз дорого вартує.
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