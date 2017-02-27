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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 14 сер, 2022 01:27
zerocool написав: curiousobro написав: flyman написав:
В перерахунку активів в долари США, вийшло, що останній рік праці коту під хвіст.
Як писав долярчик, за хвилину до перевороту думок.
Перестань ныть.
Ты жив, когда тысячи погибли.
С деньгами и работой, в то время как тисячи потеряли все.
Переоцениватель блин. Война в стране, меняй мышление.
Так і є, за всіма оцінками, Україна цілком здатна відновити ВВП за 3-4 роки після закінчення війни, а потім зростати зі стандартною швидкістю країн, що розвиваються (тобто набагато швидше розвинених). Звичайно, це все за умови більш-менш адекватного управління.
Долар, що піднявся на 11 грн - це взагалі ні про що, може і до 80-100 дійти, і на тлі війни і це небагато.
Про 3-4 года - это вы загнули.
Или я что-то пропустил, и нам собираются стахановскими темпами восстановить всю металлургию?)))
Хотя, если считать в гривне, то скорость "восстановления" ВВП будет зависеть напрямую от курса. Можем и в этом году быстро восстановиться до довоенных цифр.
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Додано: Нед 14 сер, 2022 02:03
antey1969 написав:
Про 3-4 года - это вы загнули.
Или я что-то пропустил, и нам собираются стахановскими темпами восстановить всю металлургию?)))
Хотя, если считать в гривне, то скорость "восстановления" ВВП будет зависеть напрямую от курса. Можем и в этом году быстро восстановиться до довоенных цифр.
Це не я вважаю, це оцінки міжнародних експертів (можливо оптимістичні, але зараз взагалі складно економіку передбачати). ВВП звісно, завжди наводиться з урахуванням інфляції, інакше який сенс?
Всі ці суперцінні металургійні заводи за технологіями совка з алкашами-стаханівцями треба було різати ще в 90-х, і шахти збиткові закривати тоді ж.
Олігархів не було б, та й повномасштабної війни швидше за все теж, бо євроінтеграційні процеси не відклалися б на 30 років. І ми б не впиралися в економічні моделі з низькою доданою вартістю, через що ці 30 років росли аномально повільно для існуючих передумов.
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Додано: Нед 14 сер, 2022 04:19
zerocool написав:
Всі ці суперцінні металургійні заводи за технологіями совка з алкашами-стаханівцями треба було різати ще в 90-х, і шахти збиткові закривати тоді ж.
какое количество айтишников будет необходимо аграрной стране?
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Додано: Нед 14 сер, 2022 05:46
flyman написав:
В перерахунку активів в долари США, вийшло, що останній рік праці коту під хвіст
Ну хоч жив в підвалі останній рік вже не на $100 в місяць, а таки 150. Буде що на старості згадати.
Доречі, не розхолоджуйся. У тебе ще попереду переоцінка вартості твоїх основних інвестицій - оті кавалірки. Можливо ти працював безкоштовно не рік, а кілька. Проте, як тобі вірно вказали, ти живий, сподіваюсь твої рідні теж, а це зараз дорого вартує.
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Додано: Нед 14 сер, 2022 07:53
antey1969 написав:
и нам собираются стахановскими темпами восстановить всю металлургию?)))
Металургия принадлежит Ахметову. Это частная собственность.
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Додано: Нед 14 сер, 2022 07:59
curiousobro написав: flyman написав:
В перерахунку активів в долари США, вийшло, що останній рік праці коту під хвіст.
Як писав долярчик, за хвилину до перевороту думок.
Перестань ныть.
Ты жив, когда тысячи погибли.
С деньгами и работой, в то время как тисячи потеряли все.
Переоцениватель блин. Война в стране, меняй мышление.
Совковое мышление. Если кто-то потерял работу - то ты должен есть баланду?
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Додано: Нед 14 сер, 2022 08:00
flyman написав:
В перерахунку активів в долари США, вийшло, що останній рік праці коту під хвіст.
В мене по активам жодних втрат. Ні на цент.
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Додано: Нед 14 сер, 2022 09:19
КРЫМ: О, Господи! Вы это видели?
КИЕВ: А что случилось?
КРЫМ: Армагеддон! Взрывы! Полный пиз.ец!
НИКОЛАЕВ: (с интересом) И много взрывов?
КРЫМ: Восемь! Нет, двенадцать!
ЧЕРНОБАЕВКА (позевывая) Всего?
КРЫМ: Но ведь я так хорошо жил все эти восемь лет! Так спокойно! Так душевно!
ДОНЕЦКАЯ И ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТИ: Сссука!
КРЫМ: Но ведь у меня мирные люди! Простые гражданские отдыхающие!
ВИННИЦА и КРЕМЕНЧУГ: Та ти шо!
КРЫМ: Но ведь я курорт! Как теперь купаться людям в море?
ОДЕССА: Мысленно! Пусть развивают воображение.
КРЫМ: И что мне теперь делать?
НИКОЛАЕВ: Не ссы!
ЧЕРНИГОВ: Подвалы есть? Укрытия?
КРЫМ: (в панике) Нет! Какие укрытия! Я же курортный…
ОДЕССА: Шо-шо?
КРЫМ: (обреченно) Нет у меня укрытий.
ХАРЬКОВ: Хреново. Значит копай.
КРЫМ: Как?!
БАХМУТ: (рявкает) В полный рост, блеять!
ХЕРСОН: И мой совет – прибери все лишнее. Если что – поможем!
КРЫМ: (в панике) Что? Что я должен убрать?!
ВСЕ: (хором) Обломки моста!
КРЫМ: Какие обломки? Это же мост! Он стоит!
ЗАЛУЖНЫЙ: Это только кажется, что он есть. А по сути – его уже нет!
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Додано: Нед 14 сер, 2022 09:19
BIGor написав: flyman написав:
В перерахунку активів в долари США, вийшло, що останній рік праці коту під хвіст.
В мене по активам жодних втрат. Ні на цент.
А в чому у вас активи, можна поцікавитись?
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