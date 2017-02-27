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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9856985798589859>
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 05:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:В перерахунку активів в долари США, вийшло, що останній рік праці коту під хвіст

Ну хоч жив в підвалі останній рік вже не на $100 в місяць, а таки 150. Буде що на старості згадати.

Доречі, не розхолоджуйся. У тебе ще попереду переоцінка вартості твоїх основних інвестицій - оті кавалірки. Можливо ти працював безкоштовно не рік, а кілька. Проте, як тобі вірно вказали, ти живий, сподіваюсь твої рідні теж, а це зараз дорого вартує.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 08:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:В перерахунку активів в долари США, вийшло, що останній рік праці коту під хвіст.

В мене по активам жодних втрат. Ні на цент.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 09:19

Народна творчість))

КРЫМ: О, Господи! Вы это видели?
КИЕВ: А что случилось?
КРЫМ: Армагеддон! Взрывы! Полный пиз.ец!
НИКОЛАЕВ: (с интересом) И много взрывов?
КРЫМ: Восемь! Нет, двенадцать!
ЧЕРНОБАЕВКА (позевывая) Всего?
КРЫМ: Но ведь я так хорошо жил все эти восемь лет! Так спокойно! Так душевно!
ДОНЕЦКАЯ И ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТИ: Сссука!
КРЫМ: Но ведь у меня мирные люди! Простые гражданские отдыхающие!
ВИННИЦА и КРЕМЕНЧУГ: Та ти шо!
КРЫМ: Но ведь я курорт! Как теперь купаться людям в море?
ОДЕССА: Мысленно! Пусть развивают воображение.
КРЫМ: И что мне теперь делать?
НИКОЛАЕВ: Не ссы!
ЧЕРНИГОВ: Подвалы есть? Укрытия?
КРЫМ: (в панике) Нет! Какие укрытия! Я же курортный…
ОДЕССА: Шо-шо?
КРЫМ: (обреченно) Нет у меня укрытий.
ХАРЬКОВ: Хреново. Значит копай.
КРЫМ: Как?!
БАХМУТ: (рявкает) В полный рост, блеять!
ХЕРСОН: И мой совет – прибери все лишнее. Если что – поможем!
КРЫМ: (в панике) Что? Что я должен убрать?!
ВСЕ: (хором) Обломки моста!
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 09:19

  BIGor написав:
  flyman написав:В перерахунку активів в долари США, вийшло, що останній рік праці коту під хвіст.

В мене по активам жодних втрат. Ні на цент.

А в чому у вас активи, можна поцікавитись?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 09:23

  xio13 написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:В перерахунку активів в долари США, вийшло, що останній рік праці коту під хвіст.

В мене по активам жодних втрат. Ні на цент.

А в чому у вас активи, можна поцікавитись?

То був сарказм, нема активів - нема і просідання. Все просто.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 09:28

  uaprofi написав:
  zerocool написав:Всі ці суперцінні металургійні заводи за технологіями совка з алкашами-стаханівцями треба було різати ще в 90-х, і шахти збиткові закривати тоді ж.


какое количество айтишников будет необходимо аграрной стране?

якщо країна розвинена то багато, якщо ж відстала диктатура - то жодного.
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 09:30

  zerocool написав:
  flyman написав:якщо тобі 25, то всьо впєрдє, а якщо думаєш про "пенсійний фонд", то кратні девали кожних 5 .. 8 років, данунах

У Туреччині офіційна інфляція лише за минулий рік становила 100%, реальна ближче до 150-200, і це без будь-якої війни, бомбардувань всіх міст та руйнування інфраструктури.

Курс ліри з 2015 року зріс у 7.5 разів, це якби гривня зараз була понад 200 за долар. При цьому президент у них той самий, що був й у 2014 році.
Перспективна країна, член НАТО!

Про пенс. фонд взагалі не зрозумів, хто його зберігає у кеші? Будь-який актив зростає швидше за інфляцію, особливо якщо диверсифікувати.

Вам сюди,
https://forum.finance.ua/topic214665.html
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 09:33

  Hotab написав:
  flyman написав:В перерахунку активів в долари США, вийшло, що останній рік праці коту під хвіст

Ну хоч жив в підвалі останній рік вже не на $100 в місяць, а таки 150. Буде що на старості згадати.

Доречі, не розхолоджуйся. У тебе ще попереду переоцінка вартості твоїх основних інвестицій - оті кавалірки. Можливо ти працював безкоштовно не рік, а кілька. Проте, як тобі вірно вказали, ти живий, сподіваюсь твої рідні теж, а це зараз дорого вартує.

Кавалірки, це мої телички. Вони скоро стануть дойними коровушками. І почнуть плодитися та доїтися, якраз, думаю, КРЖН до того часу впаде і можна буде поголів"я збільшити повноцінними 1к і 2к
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 09:34

  BIGor написав:То був сарказм, нема активів - нема і просідання. Все просто.

У вас нічого нема і ви щасливі. (с) Швабра. Нова норма.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 09:47

  flyman написав:
  BIGor написав:То був сарказм, нема активів - нема і просідання. Все просто.

У вас нічого нема і ви щасливі. (с) Швабра. Нова норма.

Як можна бути щасливим коли нічого нема? Я б краще написав що
4 мої квартири впали в ціні на 20% і інфляція трохи з'їла моїх ОВДП сумою 5 млн. грн

От тоді я був би щасливий.
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