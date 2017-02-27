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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 сер, 2022 10:13
BIGor написав: xio13 написав: BIGor написав:
В мене по активам жодних втрат. Ні на цент.
А в чому у вас активи, можна поцікавитись?
То був сарказм, нема активів - нема і просідання. Все просто.
легче всего мировые кризисы проходят в Северной Корее.
люди как жрали мох, так и продолжают жрать
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Додано: Нед 14 сер, 2022 10:18
Запорожье
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Додано: Нед 14 сер, 2022 10:20
equinox написав: uaprofi написав: zerocool написав:
Всі ці суперцінні металургійні заводи за технологіями совка з алкашами-стаханівцями треба було різати ще в 90-х, і шахти збиткові закривати тоді ж.
какое количество айтишников будет необходимо аграрной стране?
якщо країна розвинена то багато, якщо ж відстала диктатура - то жодного.
немного нестандартный вывод - но такое кол-во ИТшников говорит пока о том, что мы далеко не самая развитая страна. причина - мы делаем работу на аутсорсе, в том числе потому, что у нас относительно дешевые ИТшники. в развитых странах в первую очередь ЗАКАЗЧИКИ этих разработок.
хотя у нас, я думаю, банковские наработки достаточно передовые
где больше всего ИТшников? правильно, в Индии.
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Shaman
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Додано: Нед 14 сер, 2022 10:40
Shaman написав:
где больше всего ИТшников? правильно, в Индии.
По данным с первых попавшихся заборов у меня получилось, что в процентах от населения в Украине их в 2-3 раза больше. Но не буду возражать, что во столько же раз хуже, чем в Индии, и живём.
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moveton
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Додано: Нед 14 сер, 2022 10:40
Shaman написав:
немного нестандартный вывод - но такое кол-во ИТшников говорит пока о том, что мы далеко не самая развитая страна. причина - мы делаем работу на аутсорсе, в том числе потому, что у нас относительно дешевые ИТшники. в развитых странах в первую очередь ЗАКАЗЧИКИ этих разработок.
хотя у нас, я думаю, банковские наработки достаточно передовые
где больше всего ИТшников? правильно, в Индии.
Про наших айтишников много мифов, как и про индийских. Все передовые разработки в IT индустрии, читаешь кто автор - сплошные западные личности из США или Европы. Все что изобретается в IT - изобретается не нами и не индийцами. Наши просто кодеры по их стандартам, все сливки снимают западные айтишники. Ту рутину, которые западные айтишники не хотят делать, делают наши и индийские. Все языки программирования, все инновации, технологии это на 90% западные разработки.
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Додано: Нед 14 сер, 2022 10:47
moveton написав: Shaman написав:
где больше всего ИТшников? правильно, в Индии.
По данным с первых попавшихся заборов у меня получилось, что в процентах от населения в Украине их в 2-3 раза больше. Но не буду возражать, что во столько же раз хуже, чем в Индии, и живём.
наглядный пример, как можно извратить любую мысль
в Индии ИТшников больше всего по головам. собственно, как и по объему экспорту услуг ИТ.
с уровнем жизни в стране это связано очень слабо. но ни мы, ни Индия не относится к развитым странам - причины только абсолютно разные. и да, у них большой плюс, что английский язык - второй государственный.
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